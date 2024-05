Tattar: favoriidikoormaga toime tulemine on pakkunud omajagu väljakutseid

Kahekordne maailmameister on tänavu kaheksast esimesest võistlusest võitnud neli ning pjedestaalile kokku jõudnud kuuel korral. Kolme parema sekka ei õnnestunud tal tulla hooaja mõlemal senisel suurturniiril ehk Majoril, kui märtsis Texases teenis ta kuuenda ning eelmisel nädalal Illinoisi osariigis viienda koha. Kuidas on maailma esinumber Tattar ise oma hooaja algusega rahul?

"See algas kuidagi raskelt. Eestist minnes olin taastumas haigusest, mul oli gripp ja kuidagi selline värin oli sees, et ma ei teadnud, mida oodata," rääkis Tattar ERR-ile. "Sain esimese võidu kätte, siis oli pingelangus, väsimus sai vallanduda ja siis ma nädal nädala haaval hakkasin sellega kuidagi toime tulema."

"Kui ma vaatan laiemat pilti ja seda kaheksat nädalat USA-s, siis minu arust on olnud väga edukas hooaja algus. Kahju, et Majorite nädalale sattus füüsiline ja mentaalne väsimus, aga üldpilt, ma arvan, on hea," lisas Tattar.

Igal võistlusel suurfavoriidi rollis olev Tattar tunneb, et mullune edu ja unelmate hooaeg, kui ta võitis ka kõik kõrgeima kategooria turniirid, on nüüd saanud omamoodi katsumuseks, millega toime tulla.

"Eks see on ikkagi selles mõttes väljakutse olnud, et kuna ma olen endale nii tugeva põhja alla ladunud, siis see latt, mida tahaks ületada, on järjest kõrgem," mõtiskles Tattar. "Ma tunnen, et ma ei ole enam selline underdog, vaid olengi see, kellel on sihtmärk selja peal igal nädalavahetusel. Kindlasti on see teistmoodi tunne minna võistlema ja eks ta on pakkunud omajagu väljakutseid, kuidas sellega toime tulla. Ma arvan, et ma olen hästi hakkama saanud. Vahepeal on raskem, vahepeal on kergem."

31-aastasele Tattarile teeb head meelt võistluste aina kasvav tase, mis sel hooajal eriti silma paistab. "Kõigil võistlustel, välja arvatud eelmisel, on naised pidanud mängima keskmiseks reitinguks üle tuhande, et võistlus võita. Meil on siin järjest tulnud eri riikidest võitjaid. Mul on lihtsalt õnnestunud mitu korda võit koju tuua, aga muidu on siin Soomest ja Norrast jne tulnud naisi peale. Ma tunnen küll, et tase tõuseb järjest kõrgemale; see inspireerib ja motiveerib endal ka nii-öelda jalad kõhu alt välja tõmbama ja rohkem trenni tegema, et kõigile vastu saada," sõnas Tattar.

Kodus plaanib Tattar puhata ja treenida kuu aega, mille järel suundub ta taas paariks nädalaks Ameerikasse. Juuni keskel tuleb ta tuuritama Euroopasse, kui võtab osa ka Eesti meistrivõistlustest ning Tallinnas toimuvast Euroopa discgolfi festivalist.