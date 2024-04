Kristin Tattar võidutses teist nädalat järjest

Avapäeva kolmandal kohal lõpetanud Tattar kerkis teise päeva lõpuks ameeriklanna Hoyln Handleyga liidrikohta jagama.

Tattar sooritas otsustaval võistluspäeval seitse birdie't ja neli bogey't ning sai päeva tulemuseks kolm alla par'i. Handley viskepäev läks nurja, kui ameeriklanna läbis 18 rada ühe viskega üle par'i ning sai lõpuks teise koha (-9).

Eestlanna teenis esikoha teist etappi järjest, sel korral lõpptulemusega 13 alla par'i. Hooaja kolmanda turniirivõidu pälvinud Tattarist sai ühtlasi esimene naismängija, kes võitnud Tennessees toimuva Music City Openi kahel järjestikusel aastal.

Kolmandaks tuli soomlanna Henna Blomroos (E) ning neljandat kohta jäid jagama ameeriklannad Ella Hansen ja Hailey King (mõlemad +4).

Absoluutarvestuses võidutses sakslane Simon Lizotte (-30). Talle järgnesid ameeriklased Paul McBeth (-25) ja Richard Wysocki (-23). Albert Tamm sai lõppskooriga -12 28. koha.

With her back-to-back wins at Music City Open, Kristin Tattar becomes the first FPO player to win this event multiple times pic.twitter.com/Gq3krdmJmP