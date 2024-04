Kristin Tattar sai hooaja teise turniirivõidu

Tattar juhtis teise võistluspäeva järel ameeriklase Holyn Handley ees kuue viskega. Pühapäeval ükski konkurent talle väga lähedale ei jõudnudki ja Handley kaotas lõpuks üheksa viskega ehk sai kirja tulemuse -13. Vaid ühe viskega jäi kolmandaks soomlanna Eveliina Salonen (-12).

Tattar korjas päeva peale kaheksa birdie't, kuus par'i ja neli bogey't ehk sai päeva tulemuseks miinus neli alla par'i. Saloneni tulemus oli miinus kuus, Handley piirdus miinus ühega.

Kristin Tattar had a nine-stroke margin of victory at the 2024 Jonesboro Open pic.twitter.com/YjW4zWEGol

Kristin Tattar picks up her second win of the season at the 2024 Jonesboro Open!! pic.twitter.com/PMS91HaN9m