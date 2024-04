Tartus toimub malefestival, maailmas tõmbab pilke noor talent

Kammivabrikus toimuv Tartu Malefestival toob kokku nii teekonda alustavad maletajad kui ka rahvusvahelisel tasemel profid. Laupäeval-pühapäeval toimuvate Toomas Virro mälestusvõistluste nimekirjas on pea 20 suurmeistrit.

Ürituse algataja Urmas Randma veab Eestis eest mitmeid kaalukaid turniire. "Saaremaal oli rohkem eelmine aasta, aga mujal rohkem pole olnud: 17 suurmeistrit, vist 12 riiki. Väga hea, ma arvan. Esimene kord ka – ega ei julge ise ka väga panustada," ütles ta ERR-ile.

Suurmeister Kaido Külaots tõi välja, et põhiturniiril on päris palju noori. "Mängisin ise ka mõnega. Kui ma ennast kujutaks ette nooreks ja alustavaks, siis ma arvan, et see oleks suur impulss, et jätkata sellel teel ja üritada, kui kaugele see tee võib mind viia," sõnas ta.

Kui vaadata rahvusvahelisel tasandil toimuvat, siis maleringkonnas pälvib praegu loomulikult palju tähelepanu äsja pretendentide turniiri võitnud India noormees Dommaraju Gukesh.

17-aastaselt suutis Gukesh ülitähtsal turniiril edestada nii Jan Nepomnjaštšit, Fabiano Caruanat, Hikaru Nakamurat kui ka Alireza Firouzjat. Varasem aegade noorim pretendentide turniiri võitja oli Garri Kasparov, kes sai sellega hakkama 20-aastaselt.

Gukeshi esikoht tähendab, et esmakordselt ei osale male MM-tiitlimatšis eurooplast – tiitlile hakkavad mängima Indiast pärit Gukesh ja valitsev maailmameister, hiinlane Ding Liren.

"Males nii noorelt – see on müstiline tegelikult. Noh, ajalooline on ta igal juhul. Tõepoolest, kõik need vanad rekordid, kaasa arvatud Kasparovi oma, tehti mitme aastaga üle," lausus Külaots. "Seitsmeteistkümneselt – sellise tulemuse saavutamine nõuab küpsust. Ma ei tea, kust ta selle võttis. Ausalt, päris lõpuni ei oska seda põhjendada."

Suurmeister Jaan Ehlvesti sõnul on male alus täpsus. "Nii et vähemalt pretendentide turniiril - ma ei ole enne teda jälginud - mängis ta tõesti, võib öelda arvuti täpsusega."

Randma tõi välja, et Gukesh oli tal mullu ja tunamullu Pühajärve turniiri nimekirjas. "Aga sellepärast ma teda ei kutsunud - praegu kahetsen -, et teistelt meestelt huvi mitte ära võtta. Ta oli mul kaks aastat nimekirjas. Tema treener on mul hea tuttav ja klient, kes mul käib mängimas – Arthur Kogan. Äkki õnnestub see aasta kutsuda."

Tartu Malefestival kestab Kammivabrikus pühapäevani.