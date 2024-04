Ryan Reynoldsi klubi tõuseb Inglismaa liigapüramiidil teist aastat järjest

Reynolds ja McElhenney võtsid klubi üle 2020. aasta novembris, aga meeskonnal ei õnnestunud nende esimesel täispikal hooajal tugevuselt viiendast divisjonist ehk National League'ist kõrgemale tõusta, sest play-off'i poolfinaalis tuli põnevusmängu järel tunnistada Grimsby paremust.

Eelmisel hooajal võitis Wrexham viiendas liigas 46 mängust 34, kogus 111 punkti ja krooniti neljapunktilise vahega Notts County ees võitjaks, kolmandal kohal olnud Chesterfield jäi juba 27 punkti kaugusele. 15-aastase vahe järel taas liigasüsteemi kerkinud Walesi meeskond on League Two's kaks vooru enne lõppu võitnud 24, viigistanud kümme ja kaotanud samuti kümme kohtumist, millega tagati koht kolme otse tugevuselt kolmandasse divisjoni viiva klubi seas.

"Kui sa oleks mulle mõned aastad tagasi öelnud, et nutan ühe Põhja-Walesis toimuva jalgpallikohtumise tõttu pisaraid, oleksid sa Rob McElhenney," kirjutas Reynolds sotsiaalmeedias.

Neil, your dad knew many years ago what Rob and I - and the rest of the world - are only recently discovering. Wrexham is indeed magic. We are in HIS debt and many thousands of supporters like him. https://t.co/WQcJPVeP4p