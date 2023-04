Wrexham kindlustas tõusu League Two'sse

Hollywoodi tippnäitlejatele Ryan Reynoldsile ja Rob McElhenney'le kuuluv Wrexham oli enne laupäevast kohtumist võitnud 44 liigamängust 33 ning kogunud sellega 107 punkti. Hooaja eelviimases kohtumises oli klubil vaja võitu, et saavutada liigatabelis Notts County ees neljapunktiline eduseis.

Kohtumine algas aga ajaloolise Walesi meeskonna jaoks kohutavalt, kui avaminutil jäädi Lee Ndlovu väravast 0:1 kaotusseisu. Elliott Lee viigistas mängu 14 minutit hiljem ning klubi tähtründaja Paul Mullin viis Wrexhami 52. minutil juhtima ja lisas sellele veel 71. minutil värava, et 3:1 võit kindlustada.

Klubi fännid tormasid lõpuvile kõlades väljakule, et koos mängijatega võitu ja edasipääsu tähistada. "Me kuuleme, kui palju see linnale tähendab," ütles McElhenney pärast mängu. "Meile on kõige tähtsam see, mida see [Wrexhami linnale] tähendab. See on nende jaoks katarsis ja selle kogukonna poolt vastuvõtt on minu elu suurim au."

Ryan Reynolds ütles pärast kohtumist, et just sellised hetked on põhjus, miks nad McElhenney'ga meeskonna ostsid. "Üks asi, mis mu peast koguaeg läbi jookseb, on see, kuidas inimesed esialgu meilt küsisid, et miks Wrexham? Just sellepärast Wrexham," ütles Reynolds.

46-aastane Vancouveris sündinud Reynolds on tuntud filmidest nagu "Deadpool", "Roheline Latern" ja "Ettepanek", McElhenney'le on kuulsust kogunud tema loodud telesari "Alati päikeseline Philadelphia", kus ta on täitnud Glenn Howertoni ja Charlie Day'ga nii stsenaristi, režissööri, produtsendi kui näitleja rolli.