Hollywoodi staarid saavad Inglismaa viiendas liigas mängiva klubi omanikeks

Viimased viis hooaega Inglismaa viiendas divisjonis ehk National League'is mänginud Wrexhami omanikeks on alates 2011. aastast olnud klubi fännid. Reedel teatas Wrexham, et 98,6 protsenti hääletusel osalenud klubiliikmetest olid Reynoldsi ja McElhenney ülevõtmisega nõus.

44-aastane Vancouveris sündinud Reynolds on tuntud filmidest nagu "Deadpool", "Roheline Latern" ja "Ettepanek", McElhenney'le on kuulsust kogunud tema loodud telesari "Alati päikeseline Philadelphia", kus ta on täitnud nii stsenaristi, režissööri, produtsendi kui näitleja rolli.

Ligi 70 000 elanikuga Wrexham on Põhja-Walesi suurimaks asulaks, linna jalgpalliklubi on loodud juba aastal 1864 ja on seeläbi üheks vanimaks maailmas. Inglismaa jalgpallisüsteemi on võistkond kuulunud aastast 1921, viimati mängiti täisprofessionaalses neljandas divisjonis ehk League Two's hooajal 2007/08.

Reynolds ja McElhenney on lubanud klubisse investeerida kaks miljonit naela, samuti plaanivad näitlejad oma tegemistest Walesis vändata dokumentaalsarja.

"Tahame Racecourse Groundil [Wrexhami kodustaadionil] viibida nii palju kui on võimalik, näha nii palju mänge, kui suudame," rääkis Reynolds nädala eest. "Tahame koos fännidega mõned õlled võtta. Te väsite meist ära! Soovime klubile olla headeks saadikuteks ja seda maailmale tutvustada."