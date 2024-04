Ruben Volt alustab tänavu tiitlijahti

Mõlemas sarjas lõi Volt kaasa ka eelmisel hooajal, olles Euroopa sarjas kokkuvõttes üheksas ja Itaalia sarjas seitsmes. "Kindlasti peab etapivõit ära tulema," kirjeldas ta tänavust eesmärki.

"Kindel fookus on terve tiimiga võtta kahe sarja peale vähemalt üks tiitel. Kui isegi saab, siis võtaks mõlemad. Aga see on väga raske. Iga etapp peab olema perfektne, et seda saavutada. Aga eks me ikka ürita ja anname endast kõik."

"See aasta ei tohi teha neid vigu, mis eelmine aasta," tähtsustas ta. "Loodan, et olen korralikult õppinud. Need vead tuleb ära jätta ja tulla koju."

Volt kuulub juba kolmandat aastat ka Eesti autospordi Team Estonia programmi. "Eks see kindlasti on oluline. Saab suuremal moel Eestit Euroopas esindada," lausus Volt.

"Meedia osa on ka suurem. Mind pannakse Eestis rohkem nähtavale. Olen väga uhke, et olen siin kolmas aasta. Loodan, et iga aasta saaks siia tagasi sisse."