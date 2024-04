Eesti vabavõitlejad said EM-il kolm hõbedat

Poolfinaalis sai Bostan jagu prantslasest Lina Hammouche'ist, aga kaotas finaalis tiheda heitluse järel Soome esindajale Sani Brannforsile.

Lisaks sai Eesti koondis kaks hõbemedalit veel juunioride tasandil: Anna Vitol naiste kärbeskaalus (56,7 kg) ja Kristofer Tammeväli meeste keskkaalus (83,9 kg).

Juuresolevas videos alistab Vitol poolfinaalis hispaanlanna Sofia Alvarez Vacase.

Locked in with the Armbar Team Estonia's Anna Vitol moves to the Finals #Don't miss the Live action happening only on https://t.co/JuCc0L9v9L #MMAEuros2024 | #MMA pic.twitter.com/rQEUnbKCta