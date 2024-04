Esimese Saku mängijana välismaale jõudnud Daut hoiab Norras tiimivaimu

Saku Sportingu naiskonna kaptenina mullu Eesti karikavõitjaks tulnud Grete Daut on Eesti Kunstiakadeemia viienda kursuse tudeng. Augustis siirdus ta Norra, et täiendada end Bergeni arhitektuurikoolis ja liitus seal esiliigas mängiva naiskonnaga. Sealjuures sai temast esimene Saku Sportingust välismaale pääsenud mängija.

24-aastane poolkaitsja, kes kodus aitas Saku Sportingul võtta järjest kolm hõbedat, on saanud Norras pöörata rohkem rõhku mänguoskuste arendamisele. "Ma arvan, see tasakaal on päris hea, seal ei nõua kool nii palju kui Eesti Kunstiakadeemia, saan head balanssi hoida," kinnitas Daut.

Norra esiliigas kümne naiskonna seas kolmandal kohal oleva Bergeni klubi põhitiimis Daut mänguaega veel teeninud pole, küll on ta võistelnud duubli eest ja tõstnud tugevate treeningutega oma taset. Suvel naaseb ta koju Saku Sportingu juurde.

"Liiga tase on kindlasti väga kõva ja parem kui Eesti naiste meistriliiga, aga ise näen ennast sellise tiimimängija rollis. Ma tean, et ma tulen suvel tagasi ja treener ka teab, et hoian pigem tiimivaimu üleval ja annan trennidesse head tempot ja konkurentsi," lisas poolkaitsja.

Koondise eest on Daut pidanud 24 mängu ja ta kutsuti nüüd ka EM-valiksarja avamänguks valmistuva tiimi koosseisu.