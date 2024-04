Epp Mäe valmistub uue treeneri toel olümpia kvalifikatsiooniturniiriks

Olümpiaeelne aasta pole Mäel kõige kergemini kulgenud. Talvistel Euroopa meistrivõistlustel langes ta konkurentsist juba avaringis, samuti segas kaarte treenerivahetus, kui venelase Maksim Molonovi asemel asus Mäele appi Moldova treener Vladimir Kotishan.

Kui treeneri leidmine ei olnud lihtne, siis pärast seda on kõik kulgenud libedamalt. "Jah, see koostöö õnneks hakkas kohe tööle," lausus kaheksakordne tiitlivõistluste medalivõitja ERR-ile.

"Ta on varasemalt olnud minu konkurendi treener, mis tähendab, et ta tunneb minu kehakaalu, ta tunneb mind ja minu maadlust. Selles suhtes oli päris hea sujuv minek koostöösse."

Olümpiapääsme saamiseks tuleb Bakuus jõuda finaali. Kui see ei õnnestu, jääb viimase õlekõrrena veel maikuine maailma kvalifikatsioonivõistlus Istanbulis. "Meil on maadluses kolm varianti. Oleme selle korraga poole peale jõudnud. Oleks hea, kui saaks siit olümpiapileti kätte," sõnas Mäe.

"Ma tean, et mu tulemused ei ole olnud viimasel ajal kõige säravamad, aga see tuleb sellest, et treeneriga on olnud probleeme. Mul ei ole kedagi kõrval olnud, kes mind õigesti oskaks suunata."

"Tahan uskuda, et see aeg, mis mul on uue treeneriga olnud, on piisav, et teha edasiminek sellest, kus olen praegu," loodab eestlanna.

Maailmameistrivõistlustel ei pääsenud Mäe kategooriast olümpiale ühtki eurooplast, seetõttu on Bakuus pääset püüdmas tugev konkurents.