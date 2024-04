Punkte kaotanud Tottenhami treener: tahaksin mängijaid puldiga kontrollida

Tottenham Hotspuril oli teisipäeval võiduga võimalik tõusta nelja parema sekka, aga võõrsil ei suudetud enamat 1:1 viigist West Ham Unitedi vastu. Brennan Johnsoni viienda minuti väravale vastasid võõrustajad vaevalt veerand tundi hiljem Kurt Zouma pealöögiga.

Tottenham hoidis mängu jooksul palli 68 protsenti, aga jõudis ainult nelja pealelöögini ning peatreener Ange Postecoglou sõnul jäi tema meeskonnal puudu mõtteselgusest.

"Tahaksin mängupulti, et saaksin mängijad panna sinna, kuhu tahan, aga see ei käi nii. Minu töö on neid aidata. Kohati on meil rohkem aega kui arvame. Lõime ilusa värava, aga on olukordi, kus me ei ole lihtsalt õiges kohas," rääkis austraallane viigi järel.

Tottenhamil on 30 mängu järel koos 57 punkti, nende ees oleval Aston Villal on koos 59 punkti. Esikolmik on pidanud 29 matši ja Liverpoolil on 67, Arsenalil 65 ja Manchester Cityl 64 silma.

Tähtsa võidu saavutas Nottingham Forest, kes lõi koduväljakul Fulhami vastu avapoolajal kolm väravat ning sai lõpuks 3:1 võidu. Eelmisest kuuest mängust neli kaotanud Nottinghamil on 17. ehk viimasel liigasse jätval kohal 25 punkti, Luton kaotab neile kolme ja Burnley kuue punktiga.

Teised tulemused:

Bournemouth - Crystal Palace 1:0

Burnley - Wolverhampton 1:1

Newcastle - Everton 1:1