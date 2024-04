Sillamäe Silmeti mängija Pablo Ortega sai kutse Costa Rica koondisesse

13.-20. aprillini Nicaragua pealinnas Managuas toimuvatel 8. CONCACAFi (Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika ja Kariibi piirkonna) meistrivõistlustel saalijalgpallis mängib 12 meeskonda, kes esimesel etapil on jagatud kolme neljaliikmelisse alagruppi. Igast alagrupist pääseb play-off'i kaks paremat meeskonda, lisaks pääseb kaheksa parema hulka veel kaks paremat alagrupis kolmanda koha saanud meeskonda.

Kolm viimatist CONCACAFi meistrivõistlust võitnud Costa-Rica kuulub 1. alagruppi koos Mehhiko, Suriname ja Haitiga.

Meistrivõistluste neli paremat ehk poolfinaali pääsevat meeskonda saavad pääsme 14. septembrist kuni 6. oktoobrini Usbekistanis toimuvatele maailmameistrivõistlustele, kuhu pääsevast 24 meeskonnast on selgunud 11: Usbekistan, Argentina, Brasiilia, Paraguay, Venetsueela, Uus-Meremaa, Prantsusmaa, Kasahstan, Portugal, Hispaania ja Ukraina.

Maailma reitingus 28. kohal (võrdluseks, et Eesti on 127. kohal) oleva Costa-Rica koondisesse CONCACAFi meistrivõistluste kohtumisteks kutse saanud 14st mängijast pooled mängivad kodumaa klubides, neli Poolas, kaks Slovakkias ja üks Eestis.

25aastane Pablo Ortega sai Costa-Rica koondises esimesed mängud kirja eelmise aasta lõpus, kui Kuubaga mängiti kodus 1:3 ja 5:2 ning viiekordse maailmameistri Brasiiliaga võõrsil 1:7 ja 2:7.

Aasta alguses Sillamäe FC NPM Silmetiga liitunud ning neid meistri- ja karikavõiduni aidanud Pablo Ortega lõi Eesti meistrivõistluste meistriliigas põhiturniiril nelja kohtumisega kaheksa väravat (igas mängus kaks) ja play-off'is seitsme mänguga seitse väravat, neist viimaseks jäänud finaalseeria kohtumises neli.

Karikavõistlustel lõi ta kolme mänguga ühe värava. Lisaks jõudis ta neljas mängus esindada saalijalgpallimeistrivõistluste esiliigas hõbeda saanud FC NPM Silmeti II meeskonda, kus igas kohtumises sai ta ühe täpse löögiga jala valgeks. Esiliiga mängus saadud trauma tõttu pidi Ortega osa hooaja mänge vahele jätma.

Kõigis tema osalusel meistri- ja esiliigas ning ka karikavõistlustel peetud 18 mängus lahkus FC NPM Silmeti meeskond väljakult võitjana.

FC NPM Silmeti edukas hooaja lõpp algas juba siis, kui Ortegat meeskonnas polnud, sest alates 7. detsembrist kuni hooaja lõpuni ei kaotanud Sillamäe meeskond meistriliigas ja karikavõistlustel ühtegi mängu.

"Me pole veel uue hooaja suhtes temaga täpselt kokku leppinud, aga praeguse seisuga tundub, et mõlemad osapooled, nii klubi kui ka Pablo soovivad koostööd jätkata. Tean, et tal on soov saada esimeseks Costa Rica mängijaks, kes on osalenud UEFA Meistrite liigas," ütles meistrivõistluste võiduga endale esimest korda koha Euroopa tähtsaimas klubisarjas kindlustanud FC NPM Silmeti esindaja Artjom Mašinistov.