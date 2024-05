Loositi saalijalgpalli maailmameistrivõistluste alagrupid

14. septembrist kuni 6. oktoobrini kolmes Usbekistani linnas toimuvatel maailmameistrivõistlustel osaleb 24 meeskonda. Meeskonnad loositi kuude alagruppi, kust igast pääseb 16 parema hulka kaks paremat meeskonda. Lisaks pääsevad play-off'i neli paremat kolmanda koha meeskonda.

A-alagruppi kuuluvad Usbekistan (maailma reitingu 11.), Holland (36.), Paraguay (13.) ja Costa Rica (31.).

B-alagrupis mängivad Brasiilia (1.), Kuuba (78.), Horvaatia (16.) ja Tai (9.).

C-alagruppi loositi Argentina (5.), Ukraina (12.), Afganistan (30.) ja Angola (47.).

D-alagrupis on Hispaania (3.), Kasahstan (8.), Uus-Meremaa (19.) ja Liibüa (50.).

E-alagrupis hakkavad edasipääsu pärast heitlema Portugal (2.), Panama (44.), Tadžikistan (34.) ja Maroko (6.).

F-alagruppi sattusid Iraan (4.), Venezuela (21.), Guatemala (40.) ja Prantsusmaa (10.).

Maailma reitingu esikümnest ei pääsenud MM-ile ainsana oma naabreid kimbutav ja kvalifikatsiooniturniirile mitte lastud Venemaa (7.).

Finaalturniiri debüüdi teevad Afganistan, Tadžikistan, Uus-Meremaa ja Prantsusmaa.

Maailma reitingus 129. kohal olev Eesti kaotas 2022. aasta kevadel Molodvas toimunud MM-i eelvalikturniiril Kreekale 2:5, Moldovale 0:2 ja Šveitsile 3:9.

Saalijalgpalli maailmameister selgub kümnendat korda. Viie kullaga on edukaim Brasiilia, Hispaania on võitnud kaks tiitlit ning korra on esikoha saanud Argentina ja Portugal.

2021. aastal Leedus peetud turniiri finaalis alistas Portugal 2:1 Argentina. Pronksimängus oli Brasiilia 4:2 parem Kasahstanist.