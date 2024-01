Mašinistov: Ortega mängutase on võrreldav ka Brasiilia mängijate omaga

"Esimese ringi tulemusi analüüsides leidsime, et peame leidma tugeva leegionäri, kes suudaks meie meeskonda tugevdada," ütles esimeses ringis nelja võidu ja kolme kaotusega ning neljandal kohal lõpetanud Sillamäe FC NPM Silmeti eestvedaja ja treener Artjom Mašinistov.

Mašinistovi sõnul oli kaalumisel mitmeid variante. "Sealhulgas tundsid Sillamäele kolimise vastu huvi juba Eestis mänginud Venezuela leegionärid, aga keskendusime mitmele Costa-Rica mängijale, kelle meeskond on regulaarne saalijalgpalli MM-il osaleja," ütles Mašinistov.

Kaalukauss langes 25aastase Pablo Ortega kasuks, kelle võistkond Freconce Proceso Alajuelita võitis 24 meeskonna seas Costa-Rica meistrivõistluste esiliiga. Sellega kindlustati järgmiseks hooajaks koht meistriliigas 16 parema hulgas. Ortega oli 37 väravaga esiliiga parim väravakütt. Ühtlasi teenis ta esimest korda kutse sõprusmängudeks Costa-Rica koondisesse, kes Kuubaga mängis novembris kodus 1:3 ja 5:2 ning Brasiiliaga detsembris võõrsil 1:7 ja 2:7. Viiekordne maailmameister Brasiilia on maailma reitingus 1., Costa-Rica 29. ja Kuuba 57. kohal.

"Jälgisime Ortegat tähelepanelikult kahes kohtumises Brasiilia koondise vastu. Seal ta paistis silma isegi Brasiilia koondise maailmatähtede taustal ja kõrvaldas sellega lõpuks küsimused meie valiku kohta tema kasuks," ütles Mašinistov, kes iseloomustas mängijat järgmiselt: "Pablo on füüsilisel tugev, mitmekülgne, rünnakute lõpetamisel külmavereline, ta lööb hästi mõlema jalaga ning on võimeline mängima mitmel positsioonil."

Pablo Otrega sõnul olid mängud maailma tippu kuuluva Brasiiliaga väga rasked ning näitasid kätte kitsaskohad, mida nad koondislastena peavad arendama. "Samas sellised tugevad mängud liitsid meid koondisena," ütles Ortega.

Ortega avaldas lootust, et ta valitakse Costa-Rica koondisesse ka 13.-20. aprillini Nicaragua pealinnas Managuas toimuvale CONCACAFi (Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika ja Kariibi piirkonna) meistrivõistlustele, kus jagatakse välja neli kohta sügisel Usbekistanis toimuvale saalijalgpalli maailmameistrivõistlustele. CONCACAFi meistrivõistlused, mille on kolmel viimasel korral võitnud Costa-Rica, lõpevad siis kui Eesti meistrivõistlustel peaks olema medalimängude esimene kohtumine. "Mõistagi on koondise esindamine oluline ja me loodame, et ta pääseb koondisesse. Sellega ta reklaamiks rahvusvahelisel tasandil ka meie klubi ja linna. Aga aprillini on veel aega ja praegu keskendume meistrivõistluste põhituriirile," ütles Mašinistov.

Algul oli plaan, et Ortega mängib kaasa juba eelmisel nädalavahetusel Sillamäel toimunud kohtumises Tartu Vald/Ravens Futsaliga. "Ei hakanud Pablo tervisega riskima, lasime tal ajavahega ja kohaliku kliimaga paremini kohaneda. Olen kindel, et selle nädala mänguks Jõhvis sealse FC Phonixiga on ta juba heas vormis," ütles Sillamäe treener Mašinistov.

"Minu esimesed mõtted Eestis olid: "Vau, ma olen riigis, kus on ülikülm." Lisaks polnud ma varem lund näinud. Aga klubi andis mulle külma ja lume jaoks õige varustuse, nii et ma hakkan vaikselt kohanema külmaga. Ma olen siin väga rahul, Eesti on super ilus ja midagi väga uut minu jaoks," jagas aasta alguses Eestisse tulnud Pablo Ortega oma esimesi muljeid.

Pablo Ortega. Autor/allikas: Artjom Mašinistov

Mašinistovi sõnul otsis ta meeskonda leegionäri, kes oleks oma professionaalsusega eeskujuks nii väljakul kui ka väljaspool väljakut. "Meie mängijad peavad arenema nende kõrval mängides ja treenides. Meie eesmärk on tõsta mitte ainult oma meeskonna, vaid ka kogu meistrivõistluste taset. Et meie kohalikud mängijad oleksid tulevikus konkurentsivõimelised mitte ainult Eesti meistrivõistlustel, vaid ka välismaal," sõnas Mašinistov.

Pablo Ortega sõnul meeldib talle, et Silmetis on palju noori mängijaid. "Positiivne on, et meeskond on alati sihiks pannud võidu peale mängimise. Tasapisi hakkan ma ka meeskonna mängustiiliga kohanema," ütles Ortega.

Sillamäe FC NPM Silmeti kohtumine Jõhvi FC Phonixiga toimub Jõhvi spordihallis laupäeval, 13. jaanuaril kell 19.

Pablo Ortega ja FC NPM Silmet sõlmisid esialgse lepingu hooaja lõpuni, kuid seda on kokkuleppel võimalik pikendada aasta võrra.