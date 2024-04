Medalita jäänud Ortega ja Costa Rica pääsesid siiski MM-ile

Kolmed eelmised CONCACAFi meistrivõistlused võitnud Costa Rica läbis Nicaraguas toimunud võistlustel alagrupiturniiri kaotuseta: alistati 8:3 Haiti, 3:1 Suriname ja 4:2 Mehhiko.

Veerandfinaalis alistas Costa Rica 3:2 Kanada ja poolfinaali saamisega tagati endale koht maailmameistrivõistlustele.

Poolfinaalis pidi Costa Rica 3:3 lõppenud normaal- ja lisaaja järel tunnistama 16-löögiliseks kujunenud penaltiseerias Kuuba 7:6 paremust. Costa Rica seitsmenda lööjana oli täpne ka Ortega, kuid ta võistkonnakaaslased eksisid vastavalt neljandal ja kaheksandal löögil. Kuubalased ei saanud väravat vaid esimesel katsel.

Nii pääseski Kuuba 16-aastase vaheaja järel finaali, kus ta vastaseks oli Panama, kes teises poolfinaalis alistas lisaajal 6:3 Guatemala.

Finaalis oli esimest korda tiitli pälvinud Panama 4:3 parem Kuubast, kes on küll viis korda mänginud finaalis, kuid seal alati kaotanud.

3.-4. koha kohtumises oli kolmandat võistlust järjest pronksi teeninud Guatemala 3:0 parem Costa Ricast.

Soome oli MM-ile pääsust kuue sekundi kaugusel

Samal ajal kui Costa Rica võitles oma kontinendi meistrivõistlustel maailmameistrivõistlustele jõudmise eest, jagati Euroopas välja kaks pääset MM-ile nende meeskondade vahel, kes olid valikturniiri neli edukamat alagruppides teise koha saanud meeskonda.

Lähedal oli esimest korda maailmameistrivõistluste finaalturniirile pääsemisele Soome, kes Hollandiga mängides viigistas võõrsil 1:1 ja kodus 4:4. Kusjuures seeria teises mängus viigistasid hollandlased 3:3 vaid kuus sekundit enne normaalaja lõppu ja soomlased omakorda viigistasid 4:4 sekund enne lisaaja lõppu. Penaltite seerias oli Holland 5:4 parem.



MM-ile pääses ka Horvaatia, kes alistas Poola võõrsil 3:2 ja nii piisas teises mängus horvaatidele 2:2 viigist.



Selgumata on vaid neli finaalturniiril osalejat

14. septembrist kuni 6. oktoobrini Usbekistanis toimuvatest 10. saalijalgpalli maailmameistrivõistlustest võtab osa 24 meeskonda, neist 20 on juba selgunud.

Euroopa valikturniirilt pääsesid alagrupivõitjatena edasi Kasahstan, Prantsusmaa, Hispaania, Portugal ja Ukraina ning lisamängude põhjal said pääsme MM-ile Horvaatia ja Holland.

CONCACAFist olid edasipääsejad Panama, Guatemala, Kuuba ja Costa-Rica.

Nädalavahetusel lõppenud Aafrika meistrivõistlustelt said MM-ile kolm paremat: võitja Maroko, neile finaalis 1:5 kaotanud Angola ning pronksimängus penaltitega Egiptuse alistanud Liibüa.

Veebruaris toimunud Lõuna-Ameerika meistrivõistlustel olid finaalturniirile pääsme lunastanud neli paremat: Brasiilia, neile finaalis 0:2 kaotanud Argentina ning Venetsueela ja neile pronksimängus 1:4 kaotanud Paraguai.

Eelmisel sügisel oli endale Okeaania meistrivõistluste võiduga sealse piirkonna ainsa MM-i pileti saanud Uus-Meremaa.

Viimased neli piletit MM-ile jagatakse praegu Taimaal toimuvatel Aasia meistrivõistlustel. Aasiast on ainsana MM-ile pääsenud korraldajariik Usbekistan, kes on ka Aasia meistrivõistlustel jõudnud juba veerandfinaali. Juhul kui Usbekistan pääseb poolfinaali, selgitatakse turniiril välja ka 5. koht, kes on sel juhul viimane MM-ile pääseja.