Narvas raske võidu saanud Bunker Partner tõusis liidriks

Tallinna Bunker Partner pani aluse liidriks tõusmisele selle nädala kolmapäeval, kui 8. vooru edasilükatud kohtumises alistati FC Viimsi 6:2. Kuna Viimsi FC kaotas reedel 11. vooru avamängus Tartu Vald/Ravens Futsalile 4:8, tõusiski Bunker Partner pärast võitu Narvas tabeli tippu.

Võit tuli pealinlastele keeruliselt, sest tabelis kuuendal kohal asuvad narvalased osutasid südi vastupanu. Bunker Partner võitis poolaja Kevin Sooaluste väravast 1:0, kuid teise poolaja alguses viigistasid väljakuperemehed enam kui 300 pealtvaataja toel Vitali Kutuzovi soolorünnakust. Mängu lõpuks jagus rohkem täpsust aga külalistel: nad lõid ise - täpne oli Marek Naal - värava ja surve tulemusena sundisid vastaseid eksima nii, et narvakad lõid omavärava.

Meistrivõistlusi kahe kaotusega alustanud meistriliiga uustulnuk Bunker Partner on seejärel liigas võitnud üheksa mängu järjest, lisaks on saadud kaks võitu ka karikasarjas.

Jõhvis toimunud Ida-Virumaa vastasseisus läks Sillamäe FC NPM Silmet Jõhvi FC Phoenixi vastu 3:0 juhtima. Poolaeg lõppes 3:1 ja kuigi teisel poolajal vähenes sillamäelaste edu korraks vaid ühele väravale (5:4), said tabelis kolmandaks tõusnud külalised siiski 8:5 võidu. Võitjatel oli kolme väravaga edukaim Stanislav Gussev, kaks väravat lõid Eesti liigas oma debüüdi teinud kostariikalane Pablo Ortega ja meistrivõistluste edukaim väravakütt Anton Pfening, kellel nüüd on kirjas 19 tabamust. Jõhvit ei päästnud kaotusest ka Danila Tsõgankovi neli täpset lööki.

Laupäevases esimeses kohtumises oli Rummu Dünamo 9:5 (4:2) parem FC Jõgeva Wolvesist. Kolm väravat lõi võitjate kasuks Kirill Timofejev.

Paremusjärjestus (11/14): 1. Tallinna FC Bunker Partner 27, 2. Viimsi FC 25, 3. Sillamäe FC NPM Silmet 22, 4. Tartu Vald/Ravens Futsal 21, 5. Narva United FC 16, 6. Jõhvi FC Phoenix 13, 7. Rummu Dünamo 6, 8. FC Jõgeva Wolves 0.

12. vooru mängud peetakse 20. ja 21. jaanuaril. Laupäeval kohtuvad Sillamäe FC NPM Silmet - Narva United FC, Tallinna FC Bunker Partner - Rummu Dünamo ja Jõhvi FC Phoenix - Viimsi FC. Vooru lõpetab pühapäeval vastasseis FC Jõgeva Wolves - Tartu Vald/Ravens Futsal.

Järgmisel nädalal peetakse lisaks veel kolm neljast karikavõistluste veerandfinaalist. Kolmapäeval kohtuvad Jõhvi FC Phoenix - FC Jõgeva Wolves ja Kopli City FC - Sillamäe FC NPM Silmet II ning pühapäeval on vastamisi Tallinna FC Bunker Partner ja Saku Sporting. Viimane veerandfinaal peetakse 24. jaanuaril, siis on vastamisi Viimsi FC - Sillamäe FC NPM Silmet. Karikavõistluste poolfinaalid ja finaal peetakse Jõhvis 17. ja 18. veebruaril.