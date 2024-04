Naiste jalgpallikoondis unistab EM-valikturniiril grupi võitmisest

Peatreenerite duo Sirje Kapperi ja Anastassia Morkovkina juhendamisel alustas naiste jalgpallikoondis Tallinnas ühistreeninguid. EM-valiksarjas ollakse koos Albaania ja Luksemburgiga ning koondisel on selge siht.

Eks me läheme ikka suurte eesmärkidega, et võita oma alagrupp ja pääseda edasi siis sõelmängudesse. See on meie suur unistus, mille poole püüdleme ja ma arvan, et oleme selleks valmis. Esimene koosolek on selja taga, kohe on trenn ka ja siis on natukene parem öelda, et kui valmis me oleme," rääkis Kapper.

Edasipääsuks on vaja alagrupp võita või olla viie alagrupi peale kolme parema teise koha saanud naiskonna hulgas. "Ma arvan, et meil on väga raske alagrupp, aga kindlasti me läheme neid mänge võitma. Edasipääs on see, mille järgi me läheme," kinnitas Kapper.

Koondise rünnakute liider, varem ka Hispaanias ja Itaalias mänginud Lisette Tammik jätkab profimängijana karjääri FC Flora ridades. Pakkumisi sai ta välisklubidest, kuid need polnud piisavalt ahvatlevad. "Eestis on ikkagi ka väga head tingimused, ma olen praegu siin Floras väga rahul. Äge on see, mida Flora suudab pakkuda," tõdeb Tammik.

Mullu Itaaliast koju põiganud kogenud poolkaitsja Vlada Kubassova sõlmis jaanuaris lepingu Ungari meistri Ferencvarosiga ja on otsusega väga rahul.

"Ma arvan, et ma olen heas vormis ja heas hoos ka, olen praegu löönud Ungaris väravaid ja olin kasulik oma võistkonnale," sõnas ta.

FC Floraga kuuel korral Eesti meistriks tulnud ääreründaja Mari Liis Lillemäe lõi veebruaris käed Austria kõrgliigaklubiga Innsbruck, kuhu siirdus mängima ka Tartu Tammeka keskkaitsja Rahel Repkin. Mõlemad sõlmisid karjääri esimese profilepingu välisklubiga.

"Ma arvan, et see oli minu jaoks õige valik just selles mõttes, et mul oli vaja keskkonnavahetust. Mängude poole pealt on liiga päris tugev, hea ettevalmistus mänguks, mis nüüd koondisega tulemas on," kinnitas Lillemäe.

Koondises on seekord lausa kuus välisliigades mängivat naist. "Me ei ole neid koondiseaknas veel väga palju näinud, nüüd saame parema ülevaate, milline on nende seis, aga nende panus tänu sellele, et mängivad välisklubides, on meile väga vajalik," ütles Kapper.

EM-valiksarja avamäng peetakse võõrsil Albaaniaga 9. aprillil. "Siin Tallinnas meil on väga pikk aeg, et selleks üheks mänguks ette valmistuda, mis on meile pigem eelis. Kui muidu on kahe koondiseakna vahel lühike aeg, siis nüüd me saame keskenduda detailidele," kinnitas Kapper.

Kodus saab naiskonna EM-kohtumistele kaasa elada 31. mail, kui Tallinnas mängitakse Albaaniaga ja 16. juulil, kui Tartus kohtutakse alagrupi viimases mängus Luksemburgiga.