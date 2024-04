Niit naudib esimest välishooaega: iga mäng on väga pingeline ja intensiivne

Eesti koondise kogunemisele tuli 22-aastane Eva-Maria Niit uue energiaga, sest ta sõlmis jaanuaris Kesk-Poolas Konini linnas asuva naiskonnaga lepingu ja on saanud nüüd välismängija maitse suhu.

"Ma tegin oma esimese mineku välismaale, sain oma esimese välislepingu ehk selle pealt mul seda duhhi ja energiat on kindlasti hästi-hästi palju ja sellist professionaalset suhtumist, et panustada ka koondise tegemistesse," sõnas noor kaitsja.

Tartu Tammekast laia ilma siirdunud Niidu uueks koduklubiks on Poola üheksakordne karikavõitja ja neljakordne meister Konini Medyk. Hetkel asub klubi 15 liigamängu järel tabelis eelviimasel ehk 11. kohal.

"Klubi on hästi pika ja ajaloolise taustaga. Praegu on võistkond tabeliseisu mõttes keerulises seisus ja näeme vaeva, et jääksime kõrgliigasse püsima. Kohati on seega pingeline, aga see on pinge, mis mulle meeldib. Ka liiga on näidanud, et iga mäng on väga pingeline ja intensiivne. Ma naudin seda väga," märkis Niit.

Eestlanna koduklubil on Poola kõrgliigas suurim, 15 000 pealtvaatajat mahutav staadion. Seni 11 koondisemängus koosseisu kuulunud kaitsja on välisliigas mängides parandanud kiirust ja otsustusvõimet,

"Ma olen väga palju enesekindlam, et minu mingisugused tegevused platsil on konkreetsemad ja läbimõtestatud ning võib-olla see mängu kiirus ja mängu lugemine tuleb kõrgema liiga pealt kaasa sellega," arvab koondislane.

Esmaspäeval kogunenud Eesti naiskonda ootab 9. aprillil ees Euroopa meistrivõistluste valikturniiri avamäng Albaaniaga.