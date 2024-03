Jalgpallinaiskond avalikustas koosseisu EM-valiksarja avamänguks

Eesti võistleb sõelmängudesse edasipääsu nimel ühes alagrupis Albaania ja Luksemburgiga, mõlema vastasega mängitakse nii kodus kui ka võõrsil. Aprillikuisest kohtumisest jäävad vigastuse tõttu kõrvale Merily Toom, Katriin Saulus, Kristiina Tullus, Getter Saar ja Kirkeliis Lillemets.

Eesti esimene vastane Albaania paikneb FIFA maailma edetabelis 73. positsioonil. Eesti naiskond läheb nendega vastamisi esmakordselt.

Koondise peatreener Sirje Kapper tõdes, et Albaania tuleb mängule vastu sooviga ennast tõestada. "Albaania on edetabelis meist küll kõrgemal, aga nad alles langesid B-liigast välja. Kindlasti soovivad nad oma positsiooni parandada ja tagasi tase kõrgemale tõusta. Seda enam usun, et tuleb põnev ja tasavägine mäng. Sel aastal on meie eesmärk sarnane eelmisele aastale – soovime oktoobri koondiseaknas mängida sõelmänge. See tähendab, et meil tuleb võita oma alagrupp või pääseda edasi parima kolme võistkonna seas," rääkis Kapper.

Finaalturniirile pääseb lisaks korraldajariigile Šveitsile võistlema 15 naiskonda. Edasipääsu EM-finaalturniirile teenivad A-liiga kõigi alagruppide kaks parimat naiskonda ning ülejäänud kohad mängitakse välja kaheringilistes sõelmängudes. Eesti osalusega C-liiga alagruppidest pääsevad edasi sõelmängudele võitja ning viie alagrupi peale kolm paremat teise koha saavutanud koondist.

Naiste koondis koguneb esmaspäeval, 1. aprillil Tallinnas, kus peetakse treeninglaagrit ja lennatakse seejärel Tiranasse. EM-valikmängu avavile Albaania vastu kõlab teisipäeval, 9. aprillil kell 21.00 Air Albania Arenal. Jalgpalliliit teavitab esimesel võimalusel otsepildi vaatamise võimalusest.

Eesti koondise koosseis aprillikuu mänguks:

Väravavahid

Karina Kork (23.02.1995) – JK Tabasalu 42/0

Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 1/0

Kaitsjad

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 79/1

Siret Räämet (31.12.1999) – Tallinna FC Flora 40/0

Maarja Saulep (09.05.1991) – Tallinna FC Flora 25/1

Rahel Repkin (17.06.1998) – FC Wacker Innsbruck (AUT) 13/0

Eva-Maria Niit (05.02.2002) – KKPK Medyk Konin (POL) 11/0

Annegret Kala (03.05.2006) – Tammeka JK Tartu 8/1

Anette Salei (28.09.2005) – JK Tabasalu 8/1

Poolkaitsjad

Kairi Himanen (11.11.1992) – Saku Sporting 75/5

Vlada Kubassova (23.08.1995) – Ferencvarosi Torna Club (HUN) 68/11

Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – FC Wacker Innsbruck (AUT) 51/2

Liisa Merisalu (15.01.2002) – Tartu JK Tammeka 35/3

Grete Daut (04.01.2000) – FK Fyllingsdalen Damer (NOR) 24/0

Renate-Ly Mehevets (02.03.1999) – Saku Sporting 23/0

Jaanika Volkov (20.02.2005) – Tallinna FC Flora 16/0

Katrin Kirpu (09.10.2004) – Aland United (FIN) 10/1

Lisandra Rannasto (13.01.2004) – Tartu JK Tammeka 0/0

Ründajad

Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 68/15

Emma Treiberg (19.11.2000) – Saku Sporting 36/3

Maria Orav (07.04.1996) – JK Tallinna Kalev 13/0

Kristina Teern (13.11.2004) – Tallinna FC Flora 5/0

Peatreenerid: Anastassia Morkovkina ja Sirje Kapper

Väravavahtide treener: Martin Kaalma

Kehalise ettevalmistuse treener: Marten Metsniit

Videoanalüütik: Kätlin Hein

Arst: Raul Parik

Füsioterapeudid: Laura Ernits, Kai-Riin Tomera

Psühholoogilise ettevalmistuse treener: Laur Nurkse

Fotograaf: Liisi Troska

Mänedžer: Raili-Raine Ellermaa