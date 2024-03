Karl Jakob Hein: peame Soome vastu leidma hea balansi ja rütmi

Poola mänguks Grazis valmistunud Eesti jalgpallikoondis naasis pärast 1:5 kaotust tagasi Austriasse, kus on viimastel päevadel teinud mängust põhjaliku analüüsi, et vigadest võimalikult palju õppida.

"Kümne mehega mängida, üks vähemuses, on alati üsna raske, aga jalgpallis selliseid asju juhtub ja pidime kuidagi hakkama saama," meenutas väravavaht Karl Jakob Hein.

"Kindlasti see mäng ei õnnestunud, aga meeskond võitles lõpuni, andis endast kõik ja sellise meeskonna vastu nagu Poola, ma arvan, kõigil oleks kümne mehega raske. Aga jah, eks me oleme vigadest õppinud, analüüsid on tehtud ja valmistume järgmiseks mänguks."

Eesti koondisest lahkusid kokkuleppel treeneriga Ragnar Klavan, Karol Mets ja Oliver Jürgens. Tugev Soome koondis on Eestile tuttav vastane.

"Palliga on head ja enesekindlad ja me peame ka leidma mängus hea balansi ja rütmi, samuti lööma väravaid, et võita ja kaitses olema distsiplineeritud," loetles Hein.

"Samas see ühtne meeskonna võitlusvaim peab ka olemas olema ja jalgpalli A ja O asjad peame kindlasti ära tegema, et anda endale parim võimalus eduka mängu tegemiseks."

Soome - Eesti maavõistlus toimub teisipäeva õhtul Helsingis.