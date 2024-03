Tartus selgitati Eesti meistrid karates

"Koduväljakul niimoodi võistelda ja kaitsta Eesti meistritiitlit on minu arvates kindlasti vaimse poole pealt palju keerulisem kui füüsilise poole pealt," sõnas Ojala ERR-ile.

Ojala valmistub ainsa Eesti karatekana mais Horvaatias toimuvateks täiskasvanute Euroopa meistrivõistlusteks. EM-il osaleb Ojala kolmandat korda. "Ma tunnen, et ka minu tulemused järjepidevalt kõikidel tiitlivõistlustel näitavad minu arengut," lausus ta.

"Esimestel Euroopa meistrivõistlustel võtsin null punkti, järgmistel ikkagi piirdusin ühe matšiga, aga võtsin juba rohkem kui null punkti. Ja nüüd kindlasti anda endast sada protsenti, jätta endast kõik sinna maha."

Nüüd on juba see koht, kus tahaks matši võita, eks? "Just, muidugi! Ja ma tunnen, et selleks on ka kõik olemas."

Rahvusvahelist karastust on Eesti karatekadest viimasel ajal saanud veel Mihkel Mets. Alates sügisest õpib ja treenib Mets Prantsusmaal. Edu aluseks loetakse seal kvaliteeti. "Trennimahud on väiksemad, aga trennid on intensiivsemad," sõnas kuni 84-kiloste seas Eesti meistriks kroonitud mees.

"Rohkem sportlasi erinevatest riikidest. Näiteks tiimikaaslased on mul tegelikult enamus Aafrikast: Marokost, Alžeeriast, Senegalist. Jah, teistsugune temperament, mis on väga oluline meile kui noortele sportlastele, kes tahavad maailma võistlustel taset näidata."

Paljud vanemad ja kogenumad tegijad on Eestis karatega lõpetanud. 26-aastane Li Lirisman tegutses meistrivõistlustel treenerina, aga usub, et järgmisel aastal naaseb ta ka võistlussporti.

"See aasta lihtsalt on mõned põhjused, mille pärast ma otsustasin, et töötan rohkem treenerina, aga ikka sport on minu südames ja ma jätkan sama trenni viisiga," sõnas Eesti parim naiskarateka aastatel 2017-2020 ja 2023.

Enne Euroopa meistrivõistlusi seisavad aprillis ees Põhjamaade meistrivõistlused.