Horvaatia pääses otse EM-ile, Eesti mängib play-off'is Poolaga

Horvaatia koondis teenis koduväljakul Armeenia vastu napi võidu ning ei vajanud Ante Budimiri 43. minuti väravast enamat. Selle võiduga kindlustasid horvaadid D-alagrupis teise koha, kogudes kaheksa mänguga 16 punkti. Alagrupivõitjaks tuli 17 punktiga Türgi, kes mängis teisipäeva õhtul Walesiga välja 1:1 viigi.

Valiksarja ühegi võiduta läbinud Eesti koondis sai esmaspäevasel mängupäeval häid uudiseid, sest Tšehhi edasipääs kindlustas, et eestlased saavad veel kevadel võimaluse EM-ile edasipääsu eest mängida. Horvaatia edasipääs tähendab seega, et Eesti kohtub 21. märtsil võõrsil Poolaga, kes on EM-ile mittekvalifitseerunud A-divisjoni meeskondade seas kõrgeima asetusega.

Teises poolfinaalis võõrustab Wales kas Soomet, Ukrainat või Islandi. Need kolm meeskonda osalevad neljapäeva õhtul loosis ning ülejäänud kaks jätkavad play-off mängude B-turniiril, kus ootavad neid Iisrael ja Bosnia ja Hertsegoviina. C-turniiril heitlevad edasipääsu nimel Gruusia-Luksemburg ja Kreeka-Kasahstan. Kokku pääseb EM-ile play-off'i kaudu kolm meeskonda, finaalid toimuvad 26. märtsil.

Teisipäeva õhtul toimunud viimases mänguvoorus mängisid B-alagrupis Prantsusmaa ja Kreeka välja 2:2 viigi ning Holland korraldas Gibraltari vastu lammutustöö, võites enda viimase kohtumise 6:0. B-alagrupis oli lõplik asetus selgunud juba enne viimast mänguvooru, grupivõitja on 22 punktiga Prantsusmaa, Holland kogus 18 silma ja Kreeka sai 13 punktiga play-off mängudele.

Samuti selgus lõplik asetus ka I-alagrupis, kus läksid viimases voorus vastamisi tabeliliidrid Rumeenia ja Šveits. Kodupubliku ees mänginud rumeenlased teenisid Denis Alibeci väravast minimaalse võidu ning lõpetasid alagrupiturniiri 22 punkti ning esikohaga. Šveits jäi 17 punktiga teiseks, play-off'i pääses 15 punktiga Iisrael.