Metsa vigastus osutus kardetust kergemaks

Saksamaa esiliiga liiderklubi St. Pauli teatas, et Eesti koondise keskkaitsja Karol Metsa põlvevigastus osutus kardetust kergemaks.

Mets sai haiget liigamängus Berliini Hertha vastu, kui blokeeris vastaste löögi, ja vajas 81. minutil vahetust. Peatreener Fabian Hürzeler ütles pärast mängu, et kaitsja olukord ei tundu hea, vahendab Soccernet.ee.

Esmaspäevased uuringud näitasid aga, et Metsa põlvesidemed jäid terveks, seega vigastus ei ole tõsine. St. Pauli koduleht lisas, et pole siiski teada, millal Mets mänguväljakule naaseb. Klubi spordidirektor Andreas Bornemann ütles, et riskide vältimiseks jälgitakse eestlase parema põlve seisundit päevhaaval.

Eesti koondise EM-valiksarja ülitähtis sõelmäng võõrsil Poolaga toimub 21. märtsil.