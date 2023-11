Tšehhi võit kindlustas Eestile mängu EM-valiksarja play-off'is

Tšehhi asus koduväljakul Moldova vastu David Doudera väravast 14. minutil juhtima ning läks poolajale minimaalsel eduseisul. Kohtumise 55. minutil jäi Moldova kümnekesi väljakule ning tšehhid teenisid 72. ja 90. minutil väravalisa, kindlustades 3:0 võiduga edasipääsu järgmisel suvel Saksamaal toimuvale EM-finaalturniirile.

I-alagrupis on 17 punktiga Tšehhist rohkem punkte teeninud Rumeenia, kellel on 19 punkti. Teisipäeval kohtuvad just need kaks koondist alagrupi viimases vastasseisus, kuid mõlemad on edasipääsu juba kindlustanud.

EM-valiksarjas alagrupiturniiri ühegi võiduta läbinud Eesti koondis saab aga tänu Tšehhi võidule veel kevadel finaalturniiri edasipääsu nimel mängida.

Eesti läbis eelmisel suvel Rahvuste liiga D-divisjoni täiseduga ning pääses selle abil EM-i play-off mängudele, sest piisavalt palju meeskondi A-divisjonist pääsesid otse finaalturniirile. Lisaks Tšehhile kindlustas esmaspäeval edasipääsu veel Itaalia, kes mängis C-alagrupis Ukrainaga välja väravateta viigi.

Eesti mängib seega 21. märtsil võõrsil kas Horvaatia või Poolaga, kes on mittekvalifitseerunud koondistest kõrgeima asetusega. Vastane saab kindlaks aga teisipäeva õhtul, kui peetakse viimased EM-valiksarja kohtumised. Horvaatial on veel võimalus otse finaalturniirile pääseda, sel juhul läheks Eesti vastamisi Poolaga.

Kokku pääseb play-off'i kaudu EM-ile kolm meeskonda.