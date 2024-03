Sparta saalihokinaiskond pääses Eesti-Läti liiga finaalturniirile

Eesti-Läti ühisliiga naiste arvestuses oli põhiturniiri lõpuni olemas võimalus, et nii Sparta kui ka Eesti Maaülikool jõuavad mõlemad lõppturniirile.

Läti alaliiduga oli kokkulepe, et kui Eesti naiskond pääseb Final Four'i, siis naiste turniir peetakse Eestis. Nüüdseks on selge, et kaasa mängib põhiturniiril kaheksa võidu, ühe lisaajavõidu ja 11 kaotusega kolmanda koha saavutanud Sparta naiskond. Eesti Maaülikooli saagiks jäi viies koht.

Laupäeval peetakse Õismäe sportmängude pneumohallis poolfinaalid ja pühapäeval lõppkohtumised.

Ajakava:

9. märts 16.30 Rubene-Sparta, 19.00 NND-Kekava

10. märts 14.00 pronksimäng, 17.00 finaal