Lõbusas tujus Neverov: kodusel MM-il on ikka nii hea tunne!

Tugev sõitja Neverov pääses reedeses teatesõidus rajale 17. kohal, liidritest 2.40 hiljem. Eesti ankrumees käis lamadestiiru järel ühel ja püstitiiru järel kahel trahviringil, kaotust kogunes juurde üks minut ning koht paranes finišiks nelja võrra.

"Nägin, et püstitiirus seisab päris palju sportlasi, ainult Norra oli läinud. Mõtlesin, et kiire null ja äkki saame viimasel ringil midagi paremat teha," selgitas Neverov. "See ongi risk, tuli kaks trahviringi, on mis on!"

Neverov sai kodusel MM-il sprindis seitsmenda ja tavadistantsil üheksanda koha, ühisstardist sõidus jättis ta teises tiirus üles kõik viis märki ning sai kolme ja poole minutilise kaotuse juures 34. koha.

"Olen oma MM-iga rahul; ka eelmisel MM-il Kasahstanis oli hea suusakiirus, aga lamades lasin näiteks neli ja oligi võistlus lõppenud. Praegu oli võimalus esikuuikusse saada, olin vähemalt konkurentsis ja olen sellega rahul. Kui õigesti mäletan, siis kaotasin eelmise aasta sprindis Kasperile [Otepääl kolm kuldmedalit võitnud Kasper Kalkenbergile] minutiga, see aasta 30 sekundit: suhteliselt hea!"

"Eile oli mul pärast ühisstardist sõitu väga halb tuju, aga lapsed palusid selfie't ja autogrammi: ikka, davai, teeme!" lõpetas Neverov koduse MM-i lõbusal noodil.