Nool: äkki peaks Kiibus ise ka peegli eest läbi käima?

ERR-i spordiportaalis ilmus kolmapäeval lugu, milles endised õpilased süüdistavad iluuisutreener Anna Levandit väärkohtlemises. Esimene kirjalik kaebus Levandi suhtes laekus Eesti Antidopingu ja Spordieetika (EADSE) sihtasutusele vahetult enne jõule, mitmed juhtumid puudutavad ka 12 aastat Levandi käe all treeninud Eva-Lotta Kiibust.

"Esmase pilguga ma ütleksin, et [see on] kanakarja kambakas," rääkis Nool kolmapäeval Vikerraadio saates "Uudis+". "Me tahame Anna Levandi treeneriametist ära elimineerida. Kas siis saavad kõik paremaks ja õnnelikumaks? Ma ei oska seda öelda. Eks seda näitab uurimine," tõdes Nool.

"Väga paljud sportlased ja nende vanemad arvavad, et kui ma ostan roosat värvi püksid ja lillat värvi tossud, siis minust saabki olümpiavõitja ja trenni ei peagi tegema. See on väga levinud tendents. Meile meeldib ennast sotsiaalmeedias reklaamida ja arvatakse, et tänu sellele saabki tippsporti. Inimesed unustavad ära, et teatud aladel tippsporti jõudmine on äärmiselt raske, see on ääretult raske füüsiline ja vaimne pingutus. Eks sellepärast piir lähebki kuskilt olematust kohast," jätkas Nool.

Sydney olümpiavõitja esmasel hinnangul põhinevad mitmed artiklis Levandi vastu esitatud süüdistused emotsioonil. "Võib-olla on üks motivaator ka see, et mõni sportlane, kes enam trenni ei viitsi teha, tahab meediasse ikka saada. Kui on palju subjektiivseid süüdistusi, oleks korrektne, kui alaliit teeks uuringu ära ja kui treener siis süüdi jääb ja litsentsi kaotab... praegu mõistavad pooled süüdi, pooled õigeks. Me arutame praegu asja, millest me eriti ei tea," rääkis ta.

"Toon näite enda treenerikogemusest: kui mulle tulevad uued õpilased, siis üks harjutus, mida teen, on, et lapsed panevad teiba kasti, käed sirgeks ja ma lükkan neid seljast üle nullpunkti, et nad saaksid aru, kuidas teivashüpe tehniliselt käib. Kui nüüd viie-kümne aasta pärast lapsevanem, kes unistas, et tema lapsest saab olümpiavõitja, aga laps ei viitsinud regulaarselt trennis käia, süüdistab Erki Noolt, et treener katsus minu tütart ebameeldivalt, siis milline võimalus on mul kui treeneril ennast kaitsta, kui meedia mind maha teeb? See teema on hell ja õrn, mitmetahuline," rääkis Nool.

"Põhisüüdistajaks on Eva-Lotta Kiibus, kes oli iga päev Anu Sääritsa ees, rääkis, kuidas ta trenni teeb ja kõik oli nii tore, aga kui vaatame, et ta ei viitsinud enne olümpiamänge eriti pingutada ja trennis käia, siis ei ole mõtet ainult vaadata treeneri otsa ega treenerit süüdistada. Äkki käiks korraks peegli eest ka läbi," ütles Nool.

EADSE-le esitatud avalduses on kirjas, et olümpiahooaja alguses tõstis Levandi Kiibuse treeningkoormusi ning uisutaja jalad ei pidanud sellele vastu, tekkis kõõlusepõletik ja närvikahjustused, mida pärast olümpiat ka opereeriti.

"Tippspordis käib piiride edasilükkamine. Igal inimesel on oma erinevad võimed, erinev füüsiline võimekus. Fakt on see, et tippsportlane peab oma piire edasi nihutama ja me kunagi ei tea, kus see piir on. Lastel on kasvuperiood - kõigepealt hakkavad kannad valutama, siis hakkavad põlved valutama ja siis valutavad luuümbrised. Seda tunnevad 90 protsenti igapäevaselt treenivad sportlased, kes puutuvad kokku põrutusega. Treenerit süüdistada sportlase traumas on väga väär. Need, kes ei taha tippsporti teha, ei peagi minema sellistesse treeningruppidesse, kus peab pingutama," rääkis Nool.