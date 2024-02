Pärnus peeti lühikese etteteatamisega kaks jääpurjetamise tiitlivõistlust

Päev enne Leedus algama pidanud maailmameistrivõistlusi oli seal kümme kraadi sooja ja sadas vihma. Lõunanaabritele tõttasid appi eestlased, kelle kiire tegutsemine tiitlivõistlused päästis ning võistlused korraldati edukalt ära Pärnumaal Valgerannas, kus jääolud olid märksa paremad.

"Paratamatult viimasel hetkel võib juhtuda, et tuleb otsus, kas ühele või teisele poole minna. Sellega on sportlased ja kõik kaaslased arvestanud. Ja meie jaoks on oluline, et kui regatt algab, siis me uuesti ei peaks liikuma," selgitas Euroopa jääpurjetamise liidu president Mihkel Kosk.

Eelmisest pühapäevast kolmapäevani kestnud maailmameistrivõistlustele järgnesid kohe laupäevani toimunud Euroopa meistrivõistlused. Nii said 16 riigist pärit 170 võistlejat headest jääoludest viimast võtta. Võistlejaid oli nii lähiriikidest Soomest ja Rootsist kui ka kaugemalt, näiteks Kanadast ja Hiinast. Kohal oli ka legendaarne, mitmekordne maailma- ning Euroopa meister ameeriklane Ron Sherry, kes sõitis end Valgeranna jääl 13. kohale.

Juubeliregatil teenis eestlastest kõige parema koha Hiiumaalt pärit Joonas Kiisler, kes sai DN-klassis kaela pronksmedali. "Mul on väga hea meel, et see niimoodi õnnestus, kuigi peab ütlema, et oli tihe konkurents," sõnas Kiisler. "Jääpurjetamist alustasin 2019. aastal oma täispika hooajaga ja sealt alates on pühendumine olnud järjepidev. Purjekas on Vaiko Vooremaa poolt, kes on ühtlasi ka minu treener ja mentor, tema on need asjad ehitanud."

Esimesed kaks kohta läksid Poolasse, kui Michal Burczynski maailmameistriks tuli ning Lukasz Zakrzewski teise koha pälvis. Kiislerile järgnes Hardi Laurits, Rasmus Maalinn jäi kaheksandaks, Mihkel Kosk jäi kümnendaks ja talle järgnes Argo Vooremaa.

Tiitlivõistluste korraldustiimis oli mitukümmend inimest ning Mihkel Kosk ütles, et korraldajad said abi kohalikult jääpurjetamise kogukonnalt. "Stardimaksud, osalejad ise maksavad selle asja kinni ja eks Pärnu ettevõtjad tulid mingil määral appi majutamise ja toitlustamisega," sõnas ta. "Kõik on sellel aastal väga hästi läinud."

Kuigi Valgerannas valitsesid väga head jääolud ja võistluste korraldus sujus, oli mõnel võistlejal siiski ka ebaõnne ja katki läinud sõiduriista tõttu tuli jäält lahkuda teistest varem.