Stefan Arand enne F1 sarja debüüti: vesi on jääs, trenni teha ei saagi

Tänavu esimest korda ringrajapaatide vormel-1 sarjas võistlev eestlane Stefan Arand rääkis ala spetsiifikas Raadio 2 saates "R2 Päev". Tõsi on, et enne MM-sarjaga liitumist trenni teha ei saa.

Ringrajapaatide võistlus kestab umbes 45-50 minutit. "Formaat on suhteliselt sarnane maapealse vormel-ühega," võrdles Arand.

"Reedel on tavaliselt vabatrennid, laupäeval kvalifikatsioonipäev. Kolm kvalifikatsiooni, iga kord pudeneb sõitjaid vähemaks. Alguses läheme 20-kesi veele ja lõppkvalifikatsioonis on top kuus."

Ringrajapaatide kihutamisel on üheks olulisemaks komponendiks arvestamine lainetusega. "Kui vihma sajab, siis ikka natuke segab, aga kõige rohkem muudab meie elus laine," lausus Arand.

"Laine võib tulla sekundiga. Piisab, kui paari kilomeetri kaugusel on mingi suur kaubalaev ja siis suured-pikad lained on meil mingi hetk trassi peal. Lainetus võib muutuda murdosa sekunditega ja sa pead kogu aeg olema hästi valvas."

Samas saab paadipiloot abi kõrvalt. "Mind ikkagi tavaliselt aitab meeskond, kes on kalda peal. Eelkõige mu isa, kes on mul raadiomees. Meie ütleme, et ta on minu silmad ja kõrvad kõigele, mis on selja taga," selgitas Arand.

"Nähtavus on suhteliselt limiteeritud. 30-sentimeetrine ava, kust mina näen välja ja kaks pisikest peeglit. Kõik, mis minu selja taga toimub, räägib mu isa - kes kust tuleb ja kui kiirelt ja nii edasi."

Kuidas Arandil tänavusel hooajal minema hakkab, on hetkel raske öelda. "Minu jaoks on tegemist uue klassiga. Ta on sarnane vormel-kahega, aga kiirused on palju suuremad ja nii edasi," lausus eestlane.

"Paat on enam-vähem sarnane, aga mingid nüansid on jälle erinevad. Esimeste etappide tulemusi mõjutab natuke - eks me kõik näe, et Eestis ja [võistkonna kodumaal] Rootsis on vesi jääs -, siis trenni ei saagi enne etappi teha."

Algselt pidi hooaja avaetapp toimuma veebruari viimasel nädalalõpul, aga nüüd lükati seda edasi. Praeguse plaani kohaselt peaks Arand F1 sarjas debüteerima 1.-3. märtsil Indoneesias.