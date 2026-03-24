Klopp: jutt Realist on jama, aga võin millalgi äärejoonele naasta

Jürgen Klopp
Jürgen Klopp Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/News Images
Jalgpall

Endine Liverpooli jalgpalliklubi treener Jürgen Klopp kummutas kuuljutu, et temast saab Madridi Reali treener, aga sakslane ei välistanud tulevikus taas äärejoonele naasmist.

58-aastane Klopp loobus 2024. aasta maikuus Liverpooli peatreeneri ametist, olles võitnud klubiga seitse tiitli, nende hulgas korra Meistrite liiga ning ühe korra ka Inglismaa kõrgliiga. Pärast seda sai sakslasest Red Bulli jalgpalliosakonna ülemaailmne juht, kuid viimastel nädalatel on hakatud teda seostama Madridi Realiga, kes võib otsida asendust Alvaro Arbeloale.

Klopp rääkis esmaspäeval ajakirjanikega ning kummutas selle kuulujutu. "Kui Madridi Real oleks helistanud, te oleksite sellest kuulnud," ütles ta. "See kõik on jama. Nad pole kordagi helistanud, agent pole ka kõne saanud."

Samas ei välistanud kogenud treener, et võib lähiajal taas äärejoonele naasta. "Praegu ma selle peale ei mõtle, õnneks pole põhjust ka. Olen küll vanemaks jäänud, aga pole veel treenerina lõpparvet teinud, veel pole pensionile läinud," jätkas Klopp. "Kes teab, mis lähiaastail juhtub? Aga plaanis seda hetkel ei ole."

2024. aasta jaanuaris välja saadetud teates ütles Klopp, et lahkub Liverpooli peatreeneri ametist ja ei naase treenerina kunagi Inglismaa kõrgliigasse.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Klopp: jutt Realist on jama, aga võin millalgi äärejoonele naasta

