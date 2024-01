Orienteerumise kommenteerimine pole Meelis Atoneni jaoks midagi uut

"Tegelikult ei ole see mul endal esimene kord ja orienteerumistegelased on kommenteerinud erinevaid tiitlivõistlusi juba kümmekond aastat või rohkem," lausus Atonen ETV saatele "Ringvaade".

"Mina ise olen näiteks suvist orienteerumise MM-i kommenteerinud ja platsi peal olen kommentaatoritööd juba kümmekond aastat teinud. See ei ole amet. See on hobi, kus käin abiks."

Suvine jooksuorienteerumine on inimeste jaoks pisut tuttavam spordiala. "Mina ütleks, et suvine orienteerumine on keerulisem, sest sul on mets ees - võid minna ükskõik, kust. Talvel minnakse valdavalt mööda suusaradasid ja vahel harva lõigatakse," võrdles Atonen.

Teisipäeval oli Ramsaus esimene võistluspäev ja sprint eestlaste jaoks liiga hästi ei läinud. Parimana sai Daisy Kudre-Schnyder 13. koha. "Rajad on keerulised ja siin tuleb arvestada, et Ramsau ei ole päris eestlaste lemmik," lausus Atonen.

"Maastikud on erinevad, seal on kõrguste vahed võib-olla suuremad, rada oli ülevalt alla... seal oli kaks võistlust järjest, võib-olla teise võistluse jaoks oli palju lõikejälgi sisse sõidetud."

"See oli täna muidugi müstiline olukord, et kolm eestlast neljast läksid esimesse punkti suure veaga. See oli traagiline olukord," kahetses orienteerumiskommentaator.

Atonen on ka ise suure kogemusega harrastussportlane, kes on läbinud üheksa Vasaloppetit ja kel kirjas koguni 199 jooksumaratoni. Ümmarguse numbrini jõudmine on aga viibinud, sest paar aastat tagasi käis ta südameoperatsioonil.

"Üle-eelmine kevad järsku tundsin, et vormi üldse ei ole. Arvasin, et see on vanus. Minu peakene ei mõelnud üldse, et võiks terviserike olla. Raske oli, aga mõtlesin, et olengi vähe trenni teinud ja üldse viletsamaks jäänud," meenutas ta.

"Kehakaalu on ka natuke juurde tulnud ja ühel hetkel läksin oma perearsti juurde, Külvi Peterson, kuldne inimene. Tema tegi selle väga kiirelt kindlaks, et südameprobleem on. Siis sattusin kardioloog, doktor [Riina] Vettuse juurde, järjekordne kuldne inimene ja kuu hiljem olin juba operatsioonilaual."

"Vahetati ära ja täna teen peaaegu kõike. Maratoni ei ole veel jooksnud, aga ümber Viljandi järve ja linna... küll aeglasemalt kui varem, aga olen jooksnud," lausus Atonen, kes plaanib sel kevadel või suvel siiski ka kahesajanda maratoni ära joosta.