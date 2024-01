Sportronimise EMV peakohtunik: Tartu on kerkinud Eesti ronimispealinnaks

Kui Tokyo olümpial pandi sportronijatele välja üks medalikomplekt, siis Pariisis on võimalusi kaks. Kiirusronimine toimub eraldi, teine olümpiaala kujutab endast aga kombinatsiooni bouldering'ist ehk rahnuronimisest ja raskusronimisest.

Tartus Ronimistehases toimunud võistlustel oli kavas just kombineeritud variant ehk olümpiadistsipliin. "Kõigepealt ronitakse boulder-ronimist. Sealt saadakse punkte. Ja siis ronitakse selle järgi seda altjulgestus-ronimist, saadakse ka punkte. Ja need punktid siis omavahel summeeritakse ja saadakse üks kombineeritud võitja, kes on kahe ala peale kõige parem siis," selgitas Eesti meistrivõistluste peakohtunik Kristjan-Erik Suurväli ERR-ile.

Nädalavahetusel võttis võistlustest osa sadakond Eesti ronijat. Läbi aegade esimeste sportronimise Eesti meistritena lähevad ajalukku naistest Maria Magdalena Heiling ja meestest Aleksandr Shorikov.

Kogukond nägi vaeva ja sai võistluspaiga ühise pingutusega õigeks ajaks valmis. "See on põhimõtteliselt praegu ainuke koht, kus saab need kaks ala kokku panna. Tartu nüüd on kerkinud Eesti niiöelda ronimispealinnaks," ütles Suurväli.

"Siin [laupäeval] avati see saal, kohe avatakse uued ronimisvõimalused Annelinnas. Ja siin kõrval on boulder-saal. Siin on tõesti head ronimisvõimalused," lisas ta.

Eesti sportronijad on rahvusvahelist konkurentsi juba kogenud maailmakarikaetappidel ja ronimisfestivalidel.