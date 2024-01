Inglismaal löödi rekordiliselt hiline värav, Liverpool võitis kindlalt

Sheffieldis aset leidnud kohtumine kodumeeskonna ja West Hami vahel lõppes 2:2 viigiga, kuid Sheffield Unitedi viigivärav tuli kohtumise 13. üleminutil.

Avapoolaeg jäi 1:1 viiki, kuid West Ham läks penaltist 79. minutil juhtima. 93. minutil jäi kodumeeskond veel arvulisse vähemusse, kui Rhian Brewster koleda vea eest punase kaardiga riietusruumi saadeti. Kolm minutit hiljem jäid ka külalised kümnekesi, kui Vladimir Coufal enda teise kollase kaardi sai.

Kohtumise lõpplahendus selgus aga veelgi hiljem, kui West Hami puurilukk Alphonse Areola värava ees olukorda klaarima minnes Oli McBurnie'le vea tegi ning sellega Sheffield Unitedile penalti andis. Mäng jäi aga seejärel mõneks ajaks seisma, sest Areola vajas tohtrite abi. McBurnie sai lõpuks 103. minutil 11 meetri pealt palli külaliste võrku lüüa ning Sheffield United pääses koduväljakul pingelise viigipunktiga.

Viigivärav läheb ajalooraamatusse kui kõige hilisem värav, mis Premier League'i mängus löödud on. 2011. aastal lõi hollandlane Dirk Kuyt Liverpooli eest 102. minutil värava.

Vihmastes oludes peetud mängus tabeliliider Liverpooli ja Bournemouthi vahel ei suutnud kumbki meeskond avapoolajal kuigi palju võimalusi leida. Poolaja kõige väljapaistvam hetk leidis aset 34. minutil, kui Bournemouthi ründaja Justin Kluivert putsakorkidega Luis Diaze pahkluu peale astus, kuid sellest ilma veata pääses.

Teine poolaeg osutus aga külaliste jaoks väga väravaterohkeks - 49. minutil viis Darwin Nunez Liverpooli pärast ilusat söödumängu juhtima. 70. minutil kõmmutas Diogo Jota paremalt äärelt palli Bournemouthi võrku ning portugallane sai üheksa minutit hiljem uuesti karistusalast löögile ning viis Liverpooli kolmega juhtima. Võidukas punkt tuli Nuneze jalast, kui ta üleminutitel tsenderdusele jala vahele sai ning neljandat korda palli vastase väravasse saatis.

Liverpool jätkab tabeliliidrina, olles 21 mänguvooruga kogunud 48 punkti. 20 mängu pidanud tiitlikaitsja Manchester City on 43 punktiga teisel kohal, sama palju punkte on ka Londoni Arsenalil ning Aston Villal. Euroopa liiga kohal on Tottenham, kes on 21 mänguga 40 punkti teeninud.

Premier League'i 21. mänguvooru viimane mäng peetakse esmaspäeva hilisõhtul, Man City ja Brentfordi 18. mänguvooru kohtumine peetakse 20. veebruaril.