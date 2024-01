Tobreluts ERR-ile: Tomingas oskab lasta, see on kõigile selge

Tuuli Tomingas näitas laskesuusatamise MK-etapil Antholz-Anterselvas ühisstardist sõidus 11. sõiduaega ning läks viimasele lasketiirule kaheksandal kohal, kuid põrus seal täielikult ning lõpetas võistluse 25. kohaga. Tema treener Indrek Tobreluts ütles ERR-ile, et tegemist on psühholoogilise probleemiga.

Tomingas tegi pühapäeval kena võistluse ning läbis lamadestiirud puhaste paberitega. Esimeses püstitiirus eksis ta korra ning läks viimasesse tiiru kaheksandal kohal, kuid ei saanud siis ühtki märki maha ning pidi leppima 25. kohaga.

"Ma olen biatlonis kõike näinud, väga sellised asjad ei üllata. Aga ma ei uskunud, et Tuuli seda teeb. Täna ei olnud sellised olud, et oleks midagi seganud," ütles treener Indrek Tobreluts pärast võistlust ERR-ile. "Sinnamaani oli kõik hästi, mul ei ole praegu ühtegi head selgitust. Tehniliselt oskab hästi lasta /.../ püss seisab kännu peal. Pigem on psühholoogiline teema, muud seletust sellele laskmisele ei ole."

Tomingas oli suusatamises 30 võistleja konkurentsis 11. "Täpselt nagu mõtlesime - teeme tugeva laagri, sellest taastumine võtab natuke aega. See oleks esimene koht, kus näidata midagi. Selles osas liigume õiges suunas, aga kaks asja on vaja kokku panna," ütles treener, kes avaldas lootust, et Tomingat vaevanud seljavigastusega jõutakse enne veebruarikuist MM-i tegeleda.

Aga kuidas sellisest enesekindluse august ikkagi välja ronida? "Eks see ongi keeruline, läbi võistluste leiad enesekindluse. Võime kümme psühholoogi ümber kaasata, aga lõppkokkuvõttes on see kõik tema enda teha. Toetame, ega siin muud ei ole," vastas Tobreluts.

"Oskab lasta, see on kõigile selge, siin ei ole mingit tehnilist küsimust. Aga arvan, et selle jaanuariga sai kõik trahvid ära lastud. Ei ole võimalik siit enam juurde midagi lasta," lisas ta.

Tobreluts ütles, et Anteselvast praegu äre ei mindagi. "Jääme siiasamma Anterselva laagrisse. Esimesed päevad võtame kergemalt, kolm võistluspäeva on olnud. Nädala lõpus teeme mõned teravamad treeningud ja lähme teeme Arberis ühe kontrollstardi IBU karikasarjas. Siis 4. veebruaril sõidame MM-ile," selgitas treener edasisi plaane.

Etapivõidu teenis ühel korral eksinud prantslanna Julia Simon (34.42,5). Lou Jeanmonnot (0; +0,4) andis Prantsusmaale kaksikvõidu, kuid kolmikvõidu rikkus ära itaallanna Lisa Vittozzi (0; +4,3), kes edestas napilt Justine Braisaz-Bouchet'd (2; +5,9).