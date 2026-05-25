Laskesuusatajad näitasid Jõgeval head võhma

Pühapäeval toimus Jõgeva liikumissarja neljas osavõistlus Kuningamäe maastikujooks, kus esikohad teenisid laskesuusatajad Indrek Tobreluts ja Tuuli Tomingas.

Selle pikima võistlusmaa, 6,5 km pikkuse distantsi võitis Tobreluts. Endine laskesuusataja ja praegune treener läbis distantsi ajaga 21.40. Tobrelutsu edumaa oli ligikaudu kahekilomeetrine, teise koha pälvinud Ilmar Kütt ületas lõpujoone ajaga 27.56. Kolmanda koha sai Georg Kaius Kutsar (28.47), vahendab Marathon100.com.

Naised jooksid 4 km pikkusel distantsil ning seal teenis võidu Tobrelutsu juhendatav Tuuli Tomingas. Tomingase tulemuseks 17.50. Teise koha sai sel distantsil parim osalenud mees Bohdan Stepanov (18.22) ja kolmanda samuti laskesuusataja Hanna Brita Kaasik (18.56).