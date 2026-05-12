Koondisekutseta jäänud Talihärm: minu jaoks ei ole see olukord õnneks või kahjuks uus

Johanna Talihärm Otepää laskesuusatamise MK-etapil Autor/allikas: Brit Maria Tael
Laskesuusataja Johanna Talihärm ei mahtunud uueks hooajaks rahvuskoondise ettevalmistusprogrammi koosseisu.

Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni spordidirektori Kauri Kõivu sõnul lähtuti sportlikust printsiibist. Eelmisel hooajal A-normi täitmine tagas A-koondises koha Regina Ermitsale ja Susan Külmale. Lähtudes 2030. aasta olümpiast otsustati koondisesse kaasata noored Emma Roberta Rajando ja Kretel Kaljumäe.

Tuuli Tomingas jätkab treenimist Indrek Tobrelutsu juhendamisel. Johanna Talihärm koondise ettevalmistusprogrammi kohta ei saanud.

"Mina avaldasin soovi koondisega treenida ja teha parim võimalik ettevalmistus koduseks MM-iks peale väga keerulist ja haigusest räsitud eelmist hooaega, aga seda võimalust mulle ei antud," ütles Talihärm ERR-ile. "Minu jaoks ei ole see olukord õnneks või kahjuks uus. Viimasest neljast hooajast kolmel ei ole ma olnud koondise juurde oodatud, nii et olen selle olukorraga tuttav ja võitlen edasi," lisas ta.

Talihärm tõdes, et tunneb ebaõiglust. "Mina usun küll, et olen viimasel neljal aastal, lausa viimasel kümnel aastal olnud tiitlivõistlustel alati vajalik liige teatenaiskonnas ja individuaalselt olen oma tulemustega nelja parema seas olnud hoolimata ükskõik missugustest keerulistest olukordadest. Arvan, et tulemustega oleksin objektiivselt koondisesse kvalifitseerunud ja kui statuuti järgida, siis seal oli kirjas punkt, et arvestatakse tervislikke seisukordi ning arvan, et mul olid eelmisel hooajal väga objektiivsed põhjused."

Meestest treenivad rahvuskoondise ettevalmistusprogrammis treenerite Haavard Gutubö Bogetveiti ja Karel Viigipuu juhendamisel Kristo Siimer, Rene Zahkna, Jakob Kulbin, Mark-Markos Kehva, Mehis Udam ja Yaroslav Neverov.

Toimetaja: Henrik Laever

