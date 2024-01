Tobreluts ja Tomingas töötavad laskmises kindluse tagasi saamise kallal

Tuuli Tomingas pole tänavu veel ideaalset sõitu suutnud kokku panna. Kuigi häid päevi on olnud nii suusatamises, lamades- kui ka püstilaskmises, osutus Antholzis valukohaks just püstilaskmine, kus Tomingas kaotas pühapäeval viie möödalasu järel kõrge koha.

Maailmameistrivõistluste alguseni jääb veel 16 päeva ja vahetult enne MM-i otsitakse enesekindlust veel ka IBU karikasarjas.

"Ilmselt see viimane tiir näitas väga selgelt, millega tuleb tegeleda. Sõidupool - siin enam mingit suur treenimist ei ole. Seis on hea, nüüd tuleb seda hoida. Teeme mõned kontrolltreeningud ja pigem hoiame natuke tagasi. Aga see laskmispool - kindlus on vaja tagasi saada," ütles treener Indrek Tobreluts ERR-ile.

Kuigi eelmise talve MM kulmineerus kuuenda kohaga tavadistantsil, on tänavune seis võrdluses eelmise talvega oluliselt parem. "Heal päeval sõidab seal kümne piiri peal. Eelmine aasta tõepoolest oli meil päris palju tervisemuresid, just detsembri lõpust alates jaanuari lõpuni," ütles Tobreluts.

"Aga see ei tähenda, et me ei oleks unistanud ka siis. Lähme natuke paremas seisus vastu, samas mentaalne, psühholoogiline pool on hetkel natuke nõrgemas seisus kui oli eelmisel aastal," lisas ta.

Maailmameistrivõistlused Tšehhis Nove Mestos algavad 7. veebruaril segateatesõiduga. "Nove Mesto on huvitava lumetüübiga, seal on oluline suusk jooksma saada ja meie teeme omalt poolt kõik, et ta füüsiliselt oleks valmis ja vaimselt samuti," ütles treener.