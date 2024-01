Viimases tiirus põrunud Tomingas lõpetas ühisstardist sõidu 25. kohaga

Anterselvas terviseprobleemidega heidelnud Tomingas alustas pühapäevast sõitu soliidselt, kui läbis lamadestiirud puhaste paberitega. Esimeses püstitiirus eksis eestlanna ühel lasul, kuid jätkas seejärel kaheksandal kohal.

Paraku varises tema võistlus aga viimases tiirus kokku, kui Tomingas ühtegi märki maha lasta ei suutnud. Lõpuks ületas ta finišijoone 25., kaotades võitjale kolme minuti ja 19 sekundiga. Sõiduaja poolest oli Tomingas pühapäeval 11.

Eesti laskesuusatreener Indrek Tobreluts ütles ERR-ile, et ei oska sellist tiiru seletada. "Ma olen biatlonis kõike näinud, väga sellised asjad ei üllata. Aga ma ei uskunud, et Tuuli seda teeb," sõnas treener. "Täna ei olnud sellised olud, et oleks midagi seganud."

Etapivõidu teenis ühel korral eksinud prantslanna Julia Simon (34.42,5), kelle jaoks oli see hooaja teine etapivõit. Prantsusmaa sai kaksikvõidu, sest teisena lõpetas Lou Jeanmonnot (0; +0,4). Kolmikvõidu rikkus aga ära itaallanna Lisa Vittozzi (0; +4,3), kes edestas napilt Justine Braisaz-Bouchet'd (2; +5,9).

Laskesuusatamise MK-sari läheb nüüd paariks nädalaks pausile, kuid veebruaris peetakse Tšehhis Nove Mestos maailmameistrivõistlused. Tomingas võistleb veel veebruari alguses IBU karikasarja etapil Saksamaal Arberis.

Enne võistlust:

Enne jõule Lenzerheides toimunud hooaja esimesel ühisstardist sõidu võitis prantslanna Justine Braisaz-Bouchet, kellele järgnesid rootslannad Elvira ja Hanna Öberg. Tuuli Tomingas lõpetas siis võistluse 11. kohaga. Kõik nad on stardis ka pühapäeval.

Laskesuusatamise maailma karika sarja kokkuvõttes hoiab liidrivesti norralanna Ingrid Landmark Tandrevold, kellele järgnevad prantslanna Justine Braisaz-Bouchet ja itaallanna Lisa Vittozzi.