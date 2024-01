Arnd Peiffer avaldas ERR-ile sakslaste edu võtme

Saksamaa laskesuusalegend, olümpiavõitja ja viiekordne maailmameister Arnd Peiffer rääkis ERR-ile antud intervjuus, mis on praeguseks juba hooajaeelsed ootused ületanud Saksamaa koondise edu saladus.

Arnd, me just rääkisime, et sinu lõpetamisest on möödas juba kolm aastat. See tunduks nagu eile.

Ka minu jaoks, aeg on lennanud. Mul on sportlaskarjäärist suurepärased mälestused. Naudin, et saan siin mõnikord olla ja vanu sõpru näha. Töötan televisiooni jaoks ja siin on tore olla. Ent olen rahul, et lõpetasin õigel ajal kolm aastat tagasi.

Mida sa praegu teed ja milline su elu on?

Ma töötan endiselt föderaalpolitseis, kuid tegutsen ka spordi valdkonnas. Meil on Saksamaal spordisüsteem, kus paljud talisportlased töötavad politseis. Ma toetan neid ja üritan nende elu paremaks teha. Mitte treenerina, aga organisatsioonis, olen nagu spordidirektor. Mõnikord töötan ka televisiooni heaks ning õpin ülikoolis, nii et on palju asju.

See kõik ei ole alati lihtne ja sportlase elu on sageli palju lihtsam. Siis pead sa lihtsalt treenima ja võistlema ning tegema häid tulemusi. Ja kui teed veel ka häid tulemusi, on kõik rahul. Praegune elu on kindlasti raskem, aga ma tunnen rahulolu, et mu elus pole enam survet.

Töö televisioonis tundub endistele tippsportlastele ideaalne töö. Te saate endiselt käia nendes suurepärastes paikades, meenutada hetki ja rääkida kolleegidega nagu Tiril Eckhoff, Petter Northug või Ole Einar Björndalen. Täpselt nagu vanadel aegadel.

See on tõesti tore ja selline tagasivaatav tunne. Mul on alati väike ärevus enne teleülekandeid. See on sarnane tunne võistlemisega. Väga paljud inimesed vaatavad ja sa tahad hästi esineda.

Saksamaa laskesuusatamine elab ootamatult 2024. aastal väga häid aegu. Kas see hooaeg on sinu jaoks üllatav?

Jah, ma arvan, et keegi ei oodanud, et sakslased on rajal nii kiired. Nad alustasid juba Östersundis hästi. Meil on olnud palju pjedestaalikohti. Me väga ootame maailmameistrivõistlusi, ent võtmekoht saab olema lasketiir, sest Nove Mesto tiirus saab neil olema raske selle publiku ees ja meil on alati olnud Nove Mestos suuskadega probleeme.

Usun, et seekord saab olema teisiti. Ma arvan, et meie edu taga on see, et meil on olnud väga head suusad. Ent koondis tegi head tööd ka suvel. Nad ei olnud haiged. Eriti meeste koondis, kes püsis terve ja ma arvan, et ka treenerite muudatused olid head.

Jens Filbrich on varasem murdmaasuusataja ja ta tõi täiesti uusi teadmisi. Uros on nagu isa, ta on väga rahulik. Neil on tiimis hea atmosfäär ja nad on väga heas dialoogis. Nad räägivad pärast võistlusi absoluutselt kõigest ja teevad väga head analüüsi. Ma arvan, et heade tulemuste põhjus on avatus.

Benedikt Doll ütles enne hooaeg, et see saab olema tema viimane aasta. Nüüd on ta teinud elu parima aasta. Kas ta ikka peaks lõpetama?

See on umbes sama lugu nagu Erik Lesseriga. Kui ta ütles, et ta lõpetab, siis ta tegi ideaalseid võistlusi. Kui sa ütled, et lahkud lavalt, siis sa püüad oma viimaseid võistlusi nautida. Võib-olla see on võti, kuidas väga hästi võistelda. Nii ei tunne sa pinget, vaid tahad seda nautida. See aitab heale tulemusele kaasa.

Ma ei saanud kunagi sinuga stardis olla, aga ma saan nüüd öelda, et sa oled minu kolleeg. Aitäh sulle!