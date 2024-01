16-aastase nooleviskesensatsiooni tähelend ei saanud MM-il kuldset punkti

Kõigest 16-aastane Littler rabas kolme nädala jooksul nooleviskehuvilisi, kui kogus oma MM-debüütmatšis hollandlase Christian Kisti vastu kolme noole keskmiseks 106,2, alistas seejärel Suurbritannia lahtiste võitja Andrew Gildingi, neljakordse maailmameistri Raymond van Barneveldi ja poolfinaalis viie aasta taguse maailmameistri Rob Crossi.

Seitsme setivõiduni peetud finaalis võitis Littler seisult 2:2 kaks setti järjest ning oli väga lähedal 5:2 edu haaramisele, Humphries suutis aga võita viis järjestikust setti ning tuli esimest korda maailmameistriks.

"Mul on võimatu sõnadesse panna, kui hea tunne see on," rääkis Humphries laval võidu järel. "Kogu päeva mõtlesin: sa pead nüüd ära võitma, sest ta [Littler] hakkab peatselt nooleviset domineerima! Olen selle esituse üle väga uhke. Ma ei unusta seda hetke iial."

"Ma ei ütle seda lihtsalt sellepärast, et see kõigile meeldib, aga Luke on uskumatu talent. Mitte ainult visetel: ta on olnud meediaga suheldes fantastiline ja ta tuli kaotusega väga hästi toime. Te ei näe selliseid tagasihoidlikke 16-aastaseid ning on kahtlemata üks maailma parimaid mängijaid," jagus võitjal noorele konkurendile kiidusõnu.

28-aastane Humphries skooris finaalis 23 maksimumi ja tema kolme noole keskmiseks oli 103,67, Littler sai kirja kolmteist 180-t ja tema keskmiseks jäi 101,13.

Teisipäevase poolfinaali võiduga maailma esinumbriks tulnud Humphries on nooleviske profiorganisatsiooni PDC viimasest viiest telekaamerate ees peetud finaalist võitnud neli, võit Littleri üle oli talle 19. järjestikuseks. Võitja teenis 500 000 ja finaali kaotaja 200 000 inglise naela.