Alistamatus hoos Humphries jättis vastase poolfinaalis nullile

28-aastane Humphries alistas nelja parema seas 6:0 koondtulemusega Scott Williamsi (PDC 52.) ning sai sellega kirja 18. järjestikuse võidu. Ühtlasi tõuseb Humphries esimest korda maailma edetabelis esikohale.

"See on minu jaoks väga suur hetk," ütles Humphries, kes on oktoobri algusest saadik võitnud kolm Premier-taseme turniiri. "Arvatavasti oli see minu profikarjääri üks parimaid etteasteid. Loodan vaid, et see liiga vara ei tulnud. Mul oli vaja endast märk maha jätta, sest Luke [Littler] oli täna fantastilises hoos."

HUMPHRIES STORMS INTO THE FINAL!!



A huge, statement victory from Luke Humphries as he whitewashes Scott Williams in the Semi-Finals.



108.74 average, and a breathtaking display on the doubles!



"Maailma esinumbriks saamine on midagi, millest ma lapsena unistasin," jätkas Humphries. "Kui ma maailmameistriks saan, siis jääb homne päev (kolmapäev - toim.) mulle igaveseks meelde, nii et hetkel olen sellele eesmärgile täielikult keskendunud," lisas ta.

Littleri ja Humphriesi 13-setiline finaalmatš algab Eesti aja järgi kell 22.15.