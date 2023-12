16-aastane nooleviskaja tekitab MM-il jätkuvalt elevust

Kvalifikatsioonist alustanud Littler on seejärel ka põhitabelis alistanud juba neli vastast ja viimasena langes tulemusega 4:1 temast 40 aastat vanem legendaarne hollandlane.

Jaanuari teises pooles 17. sünnipäeva tähistav Littler viskas hästi skoori - tema kolme noole keskmine oli lausa 105,01 (van Barneveldil sama näitaja 99,61). Ka esines ta korralikult väljavisetel ehk tabas neid 50-protsendiliselt (14/28).

SENSATIONAL LITTLER DOES IT AGAIN!!



A truly incredible performance from Luke Littler as he DEMOLISHES his darting idol Raymond van Barneveld 4-1.



Simply breathtaking from the 16-year-old who storms into the Quarter Finals!



https://t.co/f3RU9WTIoD#WCDarts | R4 pic.twitter.com/HI0vHux223