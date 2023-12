Messi ja Ronaldo klubid lähevad järgmisel aastal vastamisi

Inter Miami peab Riyadhis kahe Saudi Araabia meeskonnaga hooajaeelse miniturniiri ning 1. veebruaril näeb taas Messi ja Ronaldo vahelist vastasseisu. Pressimaterjalides on kohtumisele antud nimi "The Last Dance" ("Viimane tants" - toim).

Messi ja Ronaldo on väljakul vastamisi läinud 35 korda, Messi klubid on võitnud 16 kohtumist ja Ronaldo klubid kümme. Vaieldamatult jalgpalliajaloo säravamate nimede hulka kuuluvad mehed on kahe peale 13 korral Ballon d'Ori ehk aasta parima mängija auhinna võitnud, Messi on parimaks valitud kaheksal korral.

Miami kohtub 29. jaanuarl Al-Hilali meeskonnaga, mis on Brasiilia superstaari Neymari koduklubi. Neymar sai aga oktoobris tõsise põlvevigastuse, mistõttu teda väljakul ei näe.