100 spordihetke | Vormel Estonia

Kui 1958. aastal pandi Ants Seileri eestvedamisel Tallinna autoremondi tehases kokku esimene Estonia-1 nime kandnud vormelauto, ei olnud tegijatel ilmselt lõpuni aimu, millisele olulisele nähtusele Eesti spordiajaloos nad aluse panid.

1980. aastal tähistati tuhandenda vormel Estonia valmimist, samal aastal jõudis Raul Sarapi juhendamisel lõpule legendaarseima, Estonia 21 vormelauto prototüübi loomine. Kokku valmistati seda mudelit üle kolmesaja ning kõik, kes vähegi kiiruse- ja autoringrajajumalat kummardasid, nägid end vaimusilmas toonaste ässade Toomas Napa ja Toivo Asmeri kiivri all võidu kihutamas.

Vormel Estonia – kõlas uhkelt eelmisel sajandil ja tundub uskumatuna nüüdki. Vormel Estonia andis meile teadmise, et nutikad Eesti mehed suudavad kokku panna väga kiire auto. Et Eesti autoinsenerid on maailmatasemel tehnikamehed.