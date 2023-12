100 spordihetke | Eesti veemotosport

Tänavu 8. detsembril täitub 100 aastat olümpialiikumisest Eestis. Eesti Rahvusringhäälingu sporditoimetus valis sel puhul välja Eesti spordisajandi sada olulisemat spordisündmust ja -lugu. Veemotosport on Eesti spordi medalilaegas ja maailmameistrite kasvulava.

Tiitlivõistlustelt saavutatud medalite ja püstitatud maailmarekordite järgi kuulub veemotosport Eestis spordialade tippu. Medaleid tuleb aastaga nii palju, et nende loendaminegi on keeruline ülesanne ning erinevates paadiklassides orienteerumine nõuab korralikku erialast ettevalmistust.

Olulised veemoto kohad ja nimed on meile teada ja tuntud. Harku järv ja Lembit Aaslav-Kaasik. Kvissental Emajõel ja Üllar Põvvat. Aaslav-Kaasikute veemotodünastia edulugu treener Lembitu eestvedamisel ületab põlvkondi. Põvvat on Tartu linna aukodanik, paadiehituse insener ja treener.

Stefan Arand, Erko Aabrams, Rasmus Haugasmägi, Joonas Lember. Jetispordis Mattias Reinaas ning Jasmiin Üpraus. Tipptegijate nimekiri tänapäeva veemotomaailmas on pikk.

Kiirus veetleb ja kuna eestlased on juba pool sajandit vee peal üks kõige kiirem rahvas maailmas, on iga-aastane suur tiitlivõistluste medalisaak veemotospordi edu- ja arenguloo loomulik kulg.