Selver ja Barrus pakkusid kuldses geimis harvanähtavat tulevärki

Ligi kaks ja pool tundi kestnud heitlus sai lahenduse kuldses geimis, kus Selver haaras kiire 6:3 algedu. Selver jõudis ka esimesena matšpallini – 14:12, ent luhtas kõik kolm võimalust. Järgmisena teenis matšpalli Barrus seisul 18:17, kuid Selver kallutas mängu taas enda kasuks ja võitis kuldse geimi 20:18.

"Ma arvan, et määravaks sai see, et kõik mehed võitlesid ja kõik andsid endast maksimumi. Midagi sisse ei jäänud ja tulemus on tablool," ütles Selver/TalTechi nurgaründaja Keith Pupart. "Eks me panime ennast natukene nurka. Avamäng Võrus oli meie poolt ikka väga kole. Tegime vigade paranduse ja täna läks oluliselt paremini."

"Keith ütles õigesti, et täna võttis tugevam oma. Neil on TalTechi spordihoone näol korralik karukoobas ja kui nad suudavad siin niimoodi mängida ja oma taset hoida, siis on igal võistkonnal siin saalis raske mängida," nentis Võru kapten Kristo Kollo.

"Meil ei olnud sellist tunnet, et tulime siia ainult kahe geimi järgi. Me tulime ikkagi mängu võitma. Kahjuks see ei õnnestunud, siis oli meil jokker kuldse geimi näol, aga seal jäime kohe surve alla," lisas Kollo.

Võitjate parimana tõi Tristan Täht 21 punkti (+9). Matthew Aubrey lisas 18 (+14) ja Marx Aru 15 (+7) punkti. Barruse resultatiivseim oli Renato Santos 23 punktiga (+12). Kollo toetas 15 punktiga (+7).

Selver/TalTech läheb finaalis vastamisi Tartu Bigbankiga, kes oli teises poolfinaalis parem Pärnu Võrkpalliklubist. Meeste ja naiste karikavõistluste finaalid mängitakse 16. detsembril Pärnus.