Rootsi koondise treener kiitis eestlasest taustajõudu: oleme väga õnnelikud, et ta meil on

Rääkisime sellest enne etappi, et pole oluline, kas esimesed päevad lähevad hästi või mitte. Me peame keskenduma just sellele nädalale kõigepealt sprindid ja seejärel jälitussõidud.

Laskesuusatamine ongi ekstreemne - laupäeval me võitsime ja pühapäev ei olnud meie parim päev. Kui tavadistantsil üks või kaks korda liiga palju eksida, siis see tundubki päris halb. Samas võtan siit ka positiivset kaasa.

Sellest hoolimata. Kuidas Elvira ja Hanna Öbergil kõik läinud on?

Meil oli pisut teistsugune ettevalmistus Elvira puhul, sest ta oli eelmisel hooajal pikalt haige ja ta keha ei reageerinud alguses nii nagu me ootasime. Ent jäime rahulikuks, jätkasime treeninguid ja alates juulikuust on treeningud läinud väga hästi. Samuti Hannaga. Ma arvan, et nad on heas kohas.

Paar sõna ka Stina Nilssoni kohta. Kõik algas väga hästi, aga praegune seis on murettekitav. Mida sa tema kohta ütled?

Meil oli tegelikult Stinaga väga hea suvi ja see läks väga hästi. Kuni oktoobrini, kui ta jäi haigeks pikaks ajaks. Tal oli kaks nädalat tagasi ka COVID. Tema ettevalmistus ei ole hooajaks olnud just ideaalne, kuid ma loodan, et ta keha reageerib järjest paremini nüüd.

Nii et tema kahvatul esinemisel oli põhjus?

Jah, nagu ma ütlesin, siis treeningute põhjal läks suvi hästi, kuni ta haigeks jäi. Tundub, et keha vajab veel aega ja ma väga loodan, et ta suudab varsti võidelda paremate tulemuste nimel.

Teil on ka mõned B-tiimi liikmed MK-etapil, kelle eest vastutab Eesti treener. Te olete vist Elisabethi tööga päris rahul.

Elisabeth teeb võrratut tööd. Ta tuli tiimi väga hästi ja võttis üle väga suure vastutuse. Ta on noori sportlasi õpetanud erinevates treeninguaspektides. Mitte ainult suusatamises ja laskmises, vaid ka distsipliinis. Ta on väga hea treener ja oleme väga õnnelikud, et ta meil on.