Endine Eesti laskesuusataja hakkab treenima Rootsi koondisesse pürgijaid

33-aastane Juudas esindas Eestit MK-sarja ja IBU karikasarja võistlustel hooaja 2011/12 lõpuni, MK-sarjas jäi tema karjääri parimaks tulemuseks Kontiolahti sprindis teenitud 75. koht. IBU karikasarjas jõudis ta mitmel korral punktidele. Viimasel ajal on ta treenerina töötanud Kesk-Rootsi ülikooli Östersundi kolledžis, mis teeb teaduspõhist koostööd nii Rootsi suusa- kui laskesuusaliiduga.

Rootsi laskesuusaliit teatas, et Juudasest saab koos endise Norra ja Rootsi A-koondiste juhendaja Ola Ravaldiga treener Rootsi Team Autoexpertenis ehk tiimis, kus tehakse tööd Rootsi A-koondisele järelkasvu treenimise nimel. Kümnest noorsportlasest koosneva Team Autoexperteni baas on Östersundis ja paljud grupi treeningsessioonid toimuvad koos Rootsi A-koondisega.

"Elisabeth tegi eelmisel hooajal ülikooligrupiga suurepärast tööd ja koos Olaga moodustavad nad väga hea treeneritetiimi," sõnas Rootsi laskesuusaliidu spordidirektor Anna-Maria Uusitalo.

"Selle grupiga töötamine saab olema huvitav ja põnev," ütles Juudas. "See on pikaajaline protsess, vaatega aastatesse 2026-30, et neid sportlasi A-tiimile lähemale aidata."