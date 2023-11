100 spordihetke | Kümnevõistleja Rein Aun

Kui Rein Aun 1964. aastal Tokyo olümpiamängudel hõbemedali võitis, oli kümnevõistlusest saanud juba meie ala.

Eesti spordisõber oskas hinnata mitmekülgseid, andekaid spordimehi ja kui Rein Aun, treeningkaaslaste jaoks Auna-Kutt, kuuekümnendate alguses Fred Kudu käe all tähtede poole liikuma hakkas, võisid eestlased tõdeda, et "see poiss teeb sporti täiega ja ka elab täiega".

Kohe enda esimesel tiitlivõistlusel – Tokyo olümpial – sai Rein Aun kaela hõbemedali. Lisaks näitas ta suure spordimehe sisu, kui aitas lõpujoone ületanud olümpiavõitjat Willi Holdorfi.

Rein Auna hõbemedal oli Eesti kergejõustiklastele viies läbi olümpiaajaloo. Järge oodati neli aastat hiljem Mexicos. Aun oli kohal ja vorm lubav, aga esimese päeva lõpul saadud vigastus sundis teda kõrvale astuma.

Möödunud sajandi kuues kümnend Eesti kergejõustikus oli Rein Auna kümnend.